The Wheel of Time Season 2 Movie: Rand the Bull Discovers He’s the Dragon Reborn | webový seriál

Upoutávku na The Wheel of Time sezónu 2 zveřejnili tvůrci ve středu. Trailer odhaluje postavy seriálu, které čelí smrtící hrozbě rostoucí temnoty, a umožňuje nahlédnout do představení oblíbených knižních postav jako Elayne Trakand, Aviendha a Lady Suroth. Upoutávka, která obsahuje více než dvě minuty dosud nezveřejněných záběrů, je plná akcí nabitých bitev a easter eggů. (Přečtěte si také: Obsazení Mission Impossible 7 reaguje na Toma Cruise předvádějícího „děsivý“ kousek na motorce ve videu BTS. Podívejte se)

Screenshoty z traileru na The Wheel of Time sezóny 2.

2. sezóna filmu Kolo času – na motivy druhého románu z epické knižní série Roberta Jordana, The Great Hunt, plus některé prvky třetího románu, The Dragon Reborn – byla zfilmována v České republice, Maroku a Itálii a hrají v ní Rosamund Pike jako Moiraine Damodred, Daniel Henney jako Lan Mandragoran, Josha Stradowski jako Rand Al’Toryg City z filmu Rand Al’Toryg’Thor) wene al’Vere, Marcus Rutherford (Obey) jako Perrin Aybara, Dónal Finn jako Mat Cauthon a Ceara Coveney jako Elayne Trakand.

Trailer slibuje výpravnou dobrodružnou cestu, protože Rand the Bull oznamuje novinky, když se dozví, že je The Dragon Reborn – nebezpečná postava z historie, zatímco Aes Sedai Moiraine přísahá, že zasvětí svůj život jeho ochraně. Mezitím se Egwene a Nyneeve vracejí do Tar Valonu, aby zahájily výcvik jako Aes Sedai. Trailer také představuje nový mazaný přírůstek na cestu v podobě invazních Seanchanů, kteří měli možnost nahlédnout do finále 1. sezóny.

Druhá sezóna série bude mít premiéru na Prime Video 1. září. Seriál vznikl v koprodukci s Amazon Studios a Sony Pictures Television Studios.