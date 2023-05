Djokovič zahajuje svou nabídku na French Open ve velkém stylu, když Stephens zaznamenává

Novak Djokovič porazil Aleksandera Kovaceviče a postoupil do druhého kola French Open, kde se těší na svou třetí korunovaci.

PAŘÍŽ, Francie – Novak Djokovič zahájil svou snahu o rekordní 23. grandslamový titul ve dvouhře mužů vítězstvím 6-3, 6-2, 7-6 (7-1) nad nováčkem Aleksandarem Kovacevichem v prvním kole. . French Open v pondělí 29. května.

Dvojnásobná šampionka Roland Garros zazářila v prvních dvou setech, než narazila na odpor 24leté Američanky, jejíž nezkušenost se pak projevila v tiebreaku na největším kurtu světa.

Djokovič zakončil zápas úžasným returnem podání při svém prvním mečbolu a utká se s Maďarem Martonem Vosovičem o postup do třetího kola.

„Vždy je radost se sem vracet, jeden z nejlepších turnajů na světě,“ řekl Djokovič, který debutoval na Roland Garros v roce 2005.

„Jsem velmi nadšený, že se sem dostanu daleko, doufám.“

Djokovič neměl ideální přípravu na antukový grandslam, chyběl na Madrid Masters a vystoupil ve čtvrtfinále v Římě, ale ve větrných podmínkách vypadal dobře.

Benoit Paire se dvořil Suzanne Lenglenové a zachoval chladnou hlavu, ale nemohl se vyhnout další porážce v hlavním kole, když ho v pěti setech porazil 14. nasazený Brit Cameron Norrie.

Baer, ​​kterému byla udělena divoká karta, byl na přestávce v rozhodující sadě, ale nedokázal zápas dokončit.

„Jsem potěšen veškerým úsilím, které jsem nějakou dobu vynakládal. Dnes to byl skvělý zápas,“ řekl Beyer, světová 149. světová příčka, která od té doby nevyhrála hlavní los na turnaji Grade 1. Srpen.

V losování žen udělaly dobrý dojem dvě bývalé dvojky.

Anastasia Pavljučenkovová oslavila návrat na Roland Garros dominantním vítězstvím nad Češkou Lindou Frohvertovou poté, co se před rokem bála o kariéru kvůli problému s kolenem.

Jednatřicetiletá hráčka si užila svůj nejlepší výkon na grandslamovém turnaji v roce 2021, kdy se dostala do finále a vynechala loňský ročník i druhou polovinu sezóny, protože utrpěla zranění.

Sloane Stephensová, vicemistryně Roland Garros v roce 2018, porazila bývalou světovou jedničku Karolínu Plíškovou 6:0, 6:4.

Přestože pro Američanku šlo na kurtu vše hladce, rasistické zneužívání hráčů se podle ní zhoršilo.

„Jo, je to evidentně problém celou moji kariéru,“ řekl Stephens, který je černoch. „Nikdy to nepřestalo. Jestli něco, tak se to jen zhoršilo.“ -Rappler.com