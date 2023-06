Skutečným „Gidget“ byla židovská surfařka jménem Cathy

Před Beach Boys, před Frankiem a Annette tu byl Gidget, nebojácný surfař, který vyvolal národní posedlost plážovou kulturou. Gidget ale nebyla Sandra Dee, která ji hrála ve filmu z roku 1959, ani Sally Field, která hrála roli v televizním seriálu, který běžel v letech 1965 až 1966. A televizní seriál — Kathy Conner Zuckerman, dcera českých Židů, kteří uprchl z Evropy během vzestupu nacismu. Je potomkem Kohanema. Její prostřední jméno, Clara, ctí její pratetu, která zemřela v plynových komorách.

Nyní, 50 let poté, co její otec napsal stejnojmenný román, Zuckerman stále odpovídá Gidget (směs dívky a trolla) a chatuje s ikonami surfování, jako je Laird Hamilton na Malibu Pier. Před lety se však vzdala své dlouholeté správní rady a vyměnila Moondoggie (její legendární zájem o lásku dospívajících) za Marvina Zuckermana, znalce jidiš a autora, a jejího manžela, kterému je 43 let.

Gidget ve skutečném životě mluvila s Forwardem o svém židovském dětství v Brentwoodu v Kalifornii jako nejmladší ze dvou dcer Fredericka Konnera a Fritzi Kleinové.

„Měla jsem velmi sekulární výchovu,“ řekla. Moji rodiče doma mluvili německy a říkali mi Katze (Řezy-zee), pro kočky nebo koťata. Měl jsem vánoční stromky a hon na velikonoční vajíčka. Opravdu nevím proč. Předpokládám, že jejich gang, imigranti, zde chtěli splynout a cítit se jako všichni ostatní.“

Její otec, scenárista, získal nominaci na Oscara za film Mad About Music z roku 1938 a v roce 1954 se s rodinou přestěhoval do Berlína, aby pracoval na filmu. Zuckermanovi bylo 13 let.

„V minulosti jsem nevěděla, co je to netopýr,“ řekla. „A ze života v Berlíně jsem se nebál. Zvláště téma hororu mě neupozornilo.“

V roce 1955 se Zuckerman vrací do Los Angeles a cítí se jako světový. Zjistila, že nemůže komunikovat se svými vrstevníky, a tak mamince doporučila, aby chodila v sobotu na pláž. Na jednom z těchto výletů ji známý vzal na její první jízdu na surfu.

„Bylo to 24. června 1956 – je to na stránkách mého deníku. Říkali mi Gidget. A já měl pocit, že Ha! Mám jméno! Jsem jedním z nich!“

Dospívající Zuckerman chtěla sepsat svůj zážitek. Když se o nápadu zmíní svému otci, rozhodne se, že si její příběh zaslouží knihu. „Gidget“ napsal za šest týdnů.

Byl to jeho první román, ale jeho staršímu bratrovi Paulovi – hollywoodskému agentovi, mezi jehož klienty patřili Ingmar Bergman a Ernest Hemingway – se nelíbil a odmítl jej prodat nakladatelstvím. Nakonec se prodalo 500 000 výtisků a byl přeložen do hebrejštiny.

V roce 2001 byla znovu vydána a nyní je v desátém vydání.

„Kniha je fikcí, ale její podstata tam byla,“ řekl Zuckerman. „Já Byl Jmenuje se Gidget. já Byl jediná dívka. Je to příběh o surfování. Je to také příběh o tom, jak se zamilovala, a ona to opravdu udělala. Byl jsem naštvaný na tohoto surfaře jménem Bill Jensen. šílený! Bylo to takzvané Mondogi.“

Stejně jako v knize přinesl Zuckerman mužům jídlo. „Myslím, že tady se objevil můj judaismus,“ řekla. Být Židem ale nikdy nebyl problém. „Nikdy se to nestalo. Bylo to, jako bychom na všechno zapomněli a šli surfovat.“

Ale život se změnil na vysoké škole. Když chodil s chlapeckým bratrem v Oregonu, řekl jí, že si nemyslí, že by se dali napravit, protože nevěděl, jestli se „hodí do portlandské společnosti“, protože je Židovka. Zuckerman se také přidal k Hillelovi na vysoké škole a líbilo se mu to.

V roce 1960, rok po vydání „Gidget“, se Zuckerman vrátil na pláž. „Všichni na východ od dálnice 405 se rozhodli, že jedou do Malibu a najdou Moondoggie,“ řekla. Přesto jsem se cítil prázdný. Zatímco byla pryč, její kolegové surfaři se dostali do armády, vdali se nebo se přestěhovali.

Zuckerman přestala surfovat, ale pořád se baví.

Provdala se za Marvina Zuckermana z Bronxu, její rodiče byli členy Workers‘ Circle/Arbeter Ring a Bund. Byl nenáboženský, ale kulturně židovský. Jeho prvním jazykem byl jidiš.

„Hodně mě to naučilo,“ řekl Zuckerman. „Na jednom z našich prvních rande jsme šli do památníku povstání ve varšavském ghettu. Nevěděl jsem, co to je.“

O popkultuře však neměl ani ponětí. Když odhalí, že je Gidget, řekne: „Co je to?“

Zuckermanovi mají dva syny, Davida (41) a Phila (37). Oba byli Bar Mitzvahed a Phil vychovává jejich tři vnoučata jako Židy.

Dnes Zuckerman pokračuje v autogramiádách a oživování sbírek s Tales from Pooh. A tím, že dělá tyto věci, sedmý nejvlivnější člověk všech dob v časopisech surfařů dosáhne jednoho z deseti přikázání.

„Víte, v Židovském domově stárnutí v Los Angeles je cedule s nápisem ‚Cti svého otce a matku.‘ Jistě, byl jsem jeho inspirací, ale

Ctím svého otce tím, že vstanu a vyprávím jeho příběh.“

Amy Berg je spisovatelka žijící v New Yorku.

