Odpovědi New York Times Crossword 21. prosince 2023

Čtvrteční hádanka – Jednou z věcí, které se naučíte, když se budete zdokonalovat v luštění křížovek uprostřed až pozdního týdne, je, že ne všechny mřížky jsou stejné. Nemluvím jen o vkládání černobílých čtverců. Mluvím o tom, jak uspořádat položky tématu. Mluvím o neobvyklých místech, kde by mohl být detektor skrytý, spíše než uprostřed nebo dole, kde by jej většina analytiků očekávala.

V této hádance nám David Steinberg dává vynikající lekci, proč bychom měli vždy očekávat neočekávané, pokud jde o čtvrteční hádanky.

Bylo mi potěšením sledovat, jak pan Steinberg roste v komunitě. Byl luštitelem křížovek v New York Times a debutoval ve věku 14 let v roce 2011. O 12 a půl let později má v The Times 111 hádanek všeho druhu a je editorem hádanek a her ve společnosti Andrews McMeel Universal, Inc. .