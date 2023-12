Česká influencerka Kazma Kazmić vydělává svým followerům milion dolarů; Video se rychle šíří

„Prší kluci, amen“ se v české Lysé nad Labem změnilo na „prší peníze, amen“ poté, co influencer Kamil Bartošek doslova „pršel peníze“ na své followery. Všechno to začalo hrou, ve které se influencer rozhodl udělit obrovskou peněžní odměnu ve výši 1 milion dolarů vítězi, který bude schopen dešifrovat skrytý kód z jeho filmu „ONEMANSHOW: The Movie“. Zprávu se však nikomu nepodařilo rozluštit, načež se Bartošek, známý také jako Kazma Kazmić, rozhodl peníze na základě jiné hádanky předat několika vybraným lidem. Tajemný hlavolam byl účastníkům zaslán e-mailem, kde měli účastníci rozluštit kód a zjistit místo a čas, kdy budou peníze shozeny. Mnozí dorazili na místo, zatímco influencer dorazil také vrtulníkem a poté účastníky zasypal 1 milionem dolarů. Podle zpráv obsahují poznámky také QR kód, který vede na online platformu, kde mohou lidé darovat peníze charitativním organizacím. Jakmile se informace o prozradí roznesly, zanechávali netizenové smíšené reakce. Někteří se postavili na stranu muže, zatímco jiní ho kritizovali.

Video bylo sdíleno na sociální síti Instagram prostřednictvím oficiálního účtu influencera „Kazma_kazmitch“. Příspěvek byl opatřen titulkem: „První déšť za skutečné peníze na světě! Vrtulník shodil v České republice milion dolarů a nikdo nezemřel ani nebyl zraněn.“

Video se široce rozšířilo a mezi lidmi vyvolalo smíšené reakce. Většina z nich označila akci za zbytečnou a vyhozené peníze, někteří vyjádřili radost z tohoto daru. Rist provedl „výzkum“ vlivu a tvrdil, že událost „organizoval“ Kazmich. Mnozí také vyjádřili obavy z bezpečnostních rizik a vyjádřili se k možnosti nehod. Mezitím někteří psali o své lítosti nad tím, že se nemohli zúčastnit. Video bylo sdíleno před několika hodinami a má 42 000 zhlédnutí od lidí.

V sekci komentářů lidé sdíleli své názory na dárek. „Jak si vyberete lidi, kteří dostali e-mail, který měl být odeslán do spamu? Pak jsem doma hystericky sledoval, jak naše několikatýdenní úsilí skončilo. ‚Jsem tak naštvaný,‘ řekl jeden uživatel. ‚Nějak „Přidal další člověk. Čekal jsem mnohem více lidí.“ Třetí uživatel to komentoval: „To je naprosté zklamání, myslím, že je spousta lidí, kteří opravdu potřebují peníze.“ město s malým dronem, ale je v pořádku mít na lidech železnou nádobu?“ zeptal se čtvrtý člověk.