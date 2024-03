Spojené království také reagovalo zděšením na únik informací, přičemž důstojníci diskutovali o tom, jak Britové a Francouzi dodávají řízené střely na Ukrajinu, přičemž Griffey zjevně řekl: „Pokud se nás ptají na způsoby doručení. Vím, jak to Britové dělají. vždy je převážíme v obrněných vozidlech Ridgeback.“ „Na zemi mají spoustu lidí.“

Stalo se tak poté, co Schulz veřejně potvrdil, že britské síly jsou na zemi na Ukrajině, aby pomohly ukrajinským silám použít řízené střely Storm Shadow.

Pistorius v úterý řekl, že hovořil se spojenci, aby je uklidnil. „Spojenecká důvěra v Německo nebyla narušena,“ řekl v Berlíně.

Mezitím Kreml slaví.

Mluvčí ruské vlády Dmitrij Peskov vyzval k úplnému vyšetření nahrávky a řekl, že německý velvyslanec v Rusku byl předvolán, aby vysvětlil jasné plány na útok na Rusko.

„Zatím se nám nepodařilo zjistit, zda to německá armáda dělá z vlastní iniciativy. Pokud ano, je otázka, do jaké míry lze ovládat německou armádu a do jaké míry pan Schulz ovládá vše a zda je součástí německé vlády.“ . Peskov řekl: Podle Pro ruskou státní tiskovou agenturu TASS.

Antoinetta Rossi přispěla reportáží.

Tento článek byl aktualizován.