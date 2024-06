Hubble odhaluje starověkého svědka splynutí galaxií

NGC 2005, kulová hvězdokupa ve Velkém Magellanově mračnu, je zásadním důkazem podporujícím teorii vývoje galaxií prostřednictvím sloučení.

Tato nádherná fotka je z Hubbleův vesmírný dalekohled Kulová hvězdokupa NGC 2005 je jedinečná, i když sama o sobě není neobvyklá, ve vztahu ke svému okolí je zvláštní.

NGC 2005 se nachází asi 750 světelných let od srdce Velkého Magellanova mračna (LMC), Velkého Magellanova mračna. mléčná dráhaJeho největší satelitní galaxie se nachází asi 162 000 světelných let od Země. Kulové hvězdokupy jsou hustě zabalené hvězdokupy, které mohou tvořit desítky tisíc nebo miliony hvězd. Jeho hustota znamená, že je silně vázán na gravitaci, a je tedy velmi stabilní. Tato stabilita přispívá k jejich dlouhé životnosti: kulové hvězdokupy mohou být staré miliardy let a jako takové často zahrnují velmi staré hvězdy.

Studium kulových hvězdokup ve vesmíru proto může být trochu jako studium zkamenělin na Zemi: fosílie dávají nahlédnout do vlastností starověkých rostlin a zvířat a kulové hvězdokupy vrhají světlo na vlastnosti starověkých hvězd.

Současné teorie evoluce galaxií předpovídají, že galaxie navzájem splývají. Všeobecně se má za to, že relativně velké galaxie, které pozorujeme v moderním vesmíru, vznikly sloučením menších galaxií. Pokud je to pravda, astronomové by očekávali, že uvidí důkazy, že nejstarší hvězdy v blízkých galaxiích pocházejí z různých galaktických prostředí. Protože je známo, že kulové hvězdokupy obsahují starověké hvězdy, a díky své stabilitě představují vynikající laboratoř pro testování této hypotézy.

NGC 2005 je kulová hvězdokupa a její přítomnost poskytla důkazy podporující teorii evoluce galaxií prostřednictvím sloučení. Ve skutečnosti mají hvězdy v NGC 2005 jiné chemické složení než hvězdy v okolní LMC. To naznačuje, že LMC prošla někde ve své historii sloučením s jinou galaxií. Tato jiná galaxie se již dávno sloučila a rozptýlila, ale NGC 2005 zůstává pozadu jako dávný svědek sloučení, ke kterému došlo před dlouhou dobou.