Data Fitbit poukazují na probíhající fyzické změny u některých lidí s Covid-19

Pohled na Fitbit Versa 2 na zahajovací akci 7. září 2019 v Los Angeles v Kalifornii.

obrázek : Rachel Murray ( Getty Images )

Nový dnešní výzkum je nejnovější, který naznačuje, že lidé, kteří dostanou covid-19, mohou mít po zotavení dlouhodobé účinky. Studie založená na Fitbovi Data shromážděná od stovek uživatelů zjistila, že návrat srdečních frekvencí přeživších Covid-19 po počáteční diagnóze trvalo přibližně dva až tři měsíce a některým lidem to trvalo déle.

Vědci byli optimističtí Schopnost Nositelná zařízení pro sledování zdraví se stala varovným systémem pro různé zdravotní stavy, včetně infekčních nemocí, jako je covid-19. V rámci tohoto výzkumu se tým vědců z Scripps Research Translational Institute v Kalifornii pustil do projektu v březnu 2020, aby otestoval, zda jsou údaje shromážděné z nositelných materiálů (konkrétně Fitb) it) může předvídat nástup covid-19, nazývaný studie DETECT. Zatím raná data ze studie DETECT a dalších Dělat Navrhnout Nositelná zařízení, možná v kombinaci s vlastním hlášením příznaků, mohou být při identifikaci COVID-19 přesné.

Tato nová studie, zveřejněno Středa v JAMA Network Open se na základě údajů ze studie DETECT zaměřuje na to, co se stalo těmto uživatelům poté, co jim byla diagnostikována covid-19. Vědci zkoumali údaje od 875 lidí ve studii, kteří hlásili příznaky akutního respiračního onemocnění a byli testováni na COVID-19. Z nich 234 mělo pozitivní test na koronavirus. Sledovali také akutní příznaky lidí.

Pacienti s Covid-19 mají tendenci zaznamenat krátký pokles klidové srdeční frekvence ve srovnání s výchozí hodnotou po začátku jejich příznaků, následovaný trvale zvýšenou srdeční frekvencí. Rovněž vykonávali méně fyzické aktivity (měřeno počtem kroků, které podnikli) a spali méně než před diagnózou. Tým zjistil, že ve srovnání s lidmi s jinými respiračními infekcemi trvalo lidem s novým koronavirem návrat k klidové srdeční frekvenci a dalším známkám zdraví déle.

V průměru trvalo 79 dní, než se jejich srdeční frekvence vrátila na nízkou úroveň, 32 dní, než se vrátila úroveň jejich fyzické aktivity, a 24 dní, než se jejich počet spánku znovu zvýšil. Ale malé procento (13,7%) pacientů trpělo nadále zvýšenou klidovou srdeční frekvencí po dobu delší než 133 dní, tedy přibližně 4,5 měsíce.

The authors say theirs is the first study to study long-term wearable data. And the “prolonged physiological impact” they found in their volunteers with confirmed covid-19 may offer important clues for the origins of . Jedna z hlavních teorií mnoha různorodých příznaků spojených s dlouhým virem říká, že jsou způsobeny dyskinezí nebo dysfunkcí – rozpadem částí nervového systému, které regulují nedobrovolné tělesné funkce, včetně srdeční frekvence. Další teorie spočívá v tom, že chronický zánět je hlavní příčinou mnoha příznaků. Autoři poukazují na to, že každý z těchto dvou systémových problémů, ať už samostatně nebo v kombinaci, může také ovlivnit funkci srdce.

“Mnoho lidí, kteří dostanou virus, skončí s nezávislou dysfunkcí a jakýmsi přetrvávajícím zánětem, což může negativně ovlivnit schopnost jejich těla regulovat vlastní puls,” uvedla hlavní autorka Jennifer Radinová, epidemiologka Scripps, Sdělit Newyorské časy.

Neexistují žádné přesvědčivé výsledky studie. Ale na rozdíl od některých jiných pokusů o studium nemoci Covid-19 byl tento výzkum schopen prověřit lidi, u nichž bylo potvrzeno, že mají Covid-19, a porovnat je s lidmi, kteří byli nemocní z jiných důvodů, což je důležité k vyloučení účinků, které by mohly souviset na respirační infekce obecně, a ne konkrétně Covid-19.

Jedním z omezení studie, které autoři uznávají, je to, že zpočátku sledovali pouze příznaky lidí. Není tedy možné vědět, zda jsou tyto vyšší srdeční frekvence spojeny se zřetelnými příznaky, jako je únava běžně způsobená přepravou na dlouhé vzdálenosti, nebo jak často a jak dlouho se tyto příznaky vyskytují. Tým však našel důkazy o tom, že lidé, kteří měli během akutního COVID-19 horší příznaky, častěji hlásili vyšší srdeční frekvence po delší dobu; U pacientů s většími poruchami srdečního rytmu bylo pravděpodobné, že ve zvýšené srdeční frekvenci přetrvávají déle.

Autoři plánují pokračovat ve studiu nositelných dat od pacientů po počátečním záchvatu COVID-19, která bude zahrnovat komplexnější sledování dlouhodobých zdravotních problémů, se kterými se mohou setkat.