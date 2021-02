Hrajte doma na systémech PS4 a PS5 nabízí Ratchet & Clank zdarma

Iniciativa Sony Interactive Entertainment Play at Home se vrací již druhý rok a dává každému rok 2016 Ráčna a řinčení o Playstation 4, Plus prodloužená bezplatná zkušební verze Funimation pro nové předplatitele služby streamování animací.

Vaše přítomnost Hra Play at Home byla zahájena v dubnu 2020V prvních týdnech pandemie COVID-19, uzavírání, přístřeší a karantény, které přinesla do Spojených států a Evropy. Pak společnost nabídla Uncharted: The Nathan Drake Collection A Výlet Pro každého jako pobídka k pobytu doma a udržování sociálního distancování. SIE také vyčlenila 10 milionů dolarů na pomoc svým nezávislým rozvojovým partnerům, kteří finančně bojují proti dopadům globální pandemie.

“Posledních 12 měsíců nebylo snadných,” řekl generální ředitel SIE Jim Ryan Řekl ve svém prohlášení. “Myslím, že všichni doufáme, že díky neúnavné práci lékařské komunity a lidí po celém světě začneme na konci tohoto dlouhého tunelu COVID-19 vidět záblesk světla.”

Ryan řekl, že hra a Funimation show děkují komunitě PlayStation za to, že udělali svůj díl. Ráčna a řinčení Bude k dispozici od 1. března a v obchodě PlayStation Store zdarma do června. Další podrobnosti týkající se délky Funimation Experience (v kontinentální Evropě se nazývá Wakanim) a tato ukázková show začne 25. března.

Ráčna a řinčení Je součástí Sada 20 her pro PlayStation Plus„Takže ti, kteří mají předplatné PS Plus, jej již vlastní. Byla také nabízena jako bezplatná hra pro předplatitele PlayStation Plus V březnu 2018.