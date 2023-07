Izrael protestuje proti novému Netanjahuovu návrhu zákona o Nejvyšším soudu

Tisíce lidí se připojují k protestům, protože zákon o spravedlnosti postupuje vpřed

Na hlavním izraelském letišti demonstrují desetitisíce lidí

Policie nasazuje vodní děla a Spojené státy podporují právo protestovat

TEL AVIV (Reuters) – Tisíce demonstrantů zablokovaly v úterý hlavní izraelské letiště a dálnice, když krajně pravicová koalice premiéra Benjamina Netanjahua prosazovala zákon o spravedlnosti, který otevřel největší rozdělení země za poslední desetiletí.

Den poté, co parlament schválil klíčový prvek návrhu zákona, jehož cílem je omezit pravomoci Nejvyššího soudu, davy demonstrantů mávajících vlajkami zastavily ranní provoz na hlavních křižovatkách a na dálnicích po celé zemi. Někteří leželi na ulicích, zatímco jiní házeli světlice.

Policie na koních se rozprostřela mezi stovkami demonstrantů v Tel Avivu, izraelském obchodním centru. U vjezdu do Jeruzaléma důstojníci použili vodní děla k rozehnání některých demonstrantů a ostatní násilím odvlekli. Policie uvedla, že bylo zatčeno nejméně 66 lidí.

Asi 1000 policistů bylo rozmístěno na letišti Ben Gurion u Tel Avivu, když tisíce demonstrantů proměnily oblast před hlavním vchodem v moře modrobílých izraelských vlajek. Mluvčí letiště uvedl, že lety nebyly navzdory velkým davům ovlivněny.

Spojené státy, které vyzvaly k ochraně nezávislosti soudnictví a naléhaly na Netanjahua, aby se pokusil dosáhnout konsensu o návrzích, uvedly, že Izrael by měl respektovat právo na pokojný protest.

Netanjahuova kampaň národně-náboženské koalice za změnu soudního systému vedla k bezprecedentním protestům, vyvolala u západních spojenců obavy o demokratické zdraví Izraele a poškodila ekonomiku.

„Snaží se zničit náš soudní systém vytvářením a prosazováním zákonů, které by zničily demokracii,“ řekl Ariel Dubinsky, který se připojil k jednomu z protestů v Tel Avivu.

Návrhy také vyděsily investory a pomohly stlačit šekel od ledna o 8 %.

Nový zákon získal první ze tří hlasů, které bylo potřeba proměnit v zákon v pondělí pozdě tváří v tvář výkřikům „hanby“ ze strany opozičních zákonodárců.

Pokud by to bylo schváleno tak, jak je, omezilo by to pravomoc Nejvyššího soudu rušit rozhodnutí vlády, ministrů a volených představitelů tím, že by je považoval za nerozumné.

Kontroly a rovnováhy

Vláda a její příznivci tvrdí, že je potřeba reforma, aby se ovlivňovali vměšování soudců, mnozí z nich z levice, kteří podle nich překročili politickou sféru. Tvrdí, že změna pomůže efektivní správě tím, že omezí zásahy soudů, a argumentují tím, že soudci mají jiné právní prostředky k výkonu dohledu.

Pro kritiky, mezi něž patří většina technologických a obchodních institucí v zemi, by dohled Nejvyššího soudu, který pomáhá předcházet korupci, zneužívání moci a oslabování moci, odstranil zásadní část izraelských demokratických brzd a protiváh. K protestům se připojily i skupiny vojenských záložníků včetně bojových pilotů a příslušníků jednotek speciálních sil.

Někteří členové Netanjahuovy strany Likud uvedli, že návrh zákona bude zmírněn, než přejde ke konečnému hlasování, které, jak doufají, bude uzavřeno před letní přestávkou v Knesetu 30. července.

Simcha Rothmanová, šéfka výboru pro ústavu, právo a spravedlnost Knesetu, který návrh zákona připravuje, ale armádnímu rozhlasu řekla: „Říkám to na rovinu: nejsem přesvědčena, že se očekávají nějaké významné změny.“

Netanjahu, který je souzen kvůli obviněním z korupce, která popírá, zastavil právní kampaň za kompromisní jednání s opozicí, ale jednání v červnu ztroskotala.

Další zprávy od Mayana Lubella, Dana Williamse, Stephena Scheera a Matta Spetalnicka ve Washingtonu. Napsali Mayann Lubell a James McKenzie; Střih Louise Heavens, William McLean a Angus McSwan

