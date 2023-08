České panenky ožívají v pokračování rodinného dobrodružství Radka Berana Little Man 2

26.07.2023 – Jedinečné řemeslo tradičního českého loutkářství bylo předvedeno v pokračování, které se natáčelo na autentických místech, jako jsou lesy, louky, lom

na sadě malý kluk 2 (© Bedna Films)

český režisér Radek Biran V současné době je zaneprázdněn střihem pokračování svého loutkového filmu, Malý muž. Původní filmová adaptace knihy Velká cesta malého muže podle Lenka Uhlířová A Jerry Stitch, mapuje dobrodružství malého chlapíka stejného jména. Poté, co zažije neobvyklý sen o chatě s nápisem „Tady najdeš, co ti chybí“, se vydává na cestu a na své cestě potkává množství dobromyslných a zlomyslných lesních tvorů. Cesta nakonec slouží jako alegorie k překonání osamělosti a navazování přátelství, zahalená do žánru road movie.

Další díl se ponoří do důležitosti rodinných pout a nefalšovaného, ​​nezaujatého pohledu dítěte. Příběh se potýká s aktuálním tématem: využívání strachu jako nástroje manipulace. Vyprávění se postupně otevírá a odhaluje nahlodávající svobodu a rostoucí vědomí potřeby bránit se manipulaci a fake news. malý kluk 2 Vyniklo by také svou význačnou technikou loutkářství na plátně a živou akcí s provázky a tyčemi, i když natočené na místě.

Pokračování zachovává osobitou fúzi přírodního světa a silného výtvarného designu, který charakterizoval vizuální estetiku původního filmu. český loutkář František Antonín Skála, který byl uměleckým ředitelem prvního filmu, se vrátil pro pokračování. Jeho tvorba klade důraz na tradici českého a slovenského loutkářství, řemesla, které je zapsáno na reprezentativním seznamu nehmotného kulturního dědictví UNESCO.

Scénář napsal Lumiere Tučić A Radek Biran. Práce na pokračování začaly už v roce 2015, hned po premiéře prvního filmu. Natáčení probíhalo od března do dubna 2023, scény se natáčely v lesích, na loukách a v lomu u Prahy. původní obsazení vč Saša RašilovA Barbora PolákováA Pavel LeshkaA Miroslav TaberskýA Miroslav KropotVrátí se, aby poskytl hlasy loutkám. Hudbu bude opět skládat Případ Milančlen české kapely Tata Bojs.

K velké změně však došlo v zákulisí Jan Bassett Střítežskyznámý b Malý křižák A funguje kde nastupuje jako kameraman a nahrazuje Philip Sanders. Další posun nastal v technologických aspektech fotografie. Film předvádí složitější loutkovou strukturu a technologii, včetně speciálně navržených torz postav vybavených vylepšenými možnostmi ovládání pohybu pro konkrétní záběry. Pokračování představí mnoho nových postav, včetně mechanických robotů panenek a různých zvířat, skutečných i fiktivních.

Podle producentů je cílem série nabídnout cílenější vyprávění, vytvořené ve svůdném žánru rodinného dobrodružství. Důraz je kladen na vizuálně působivé vyprávění, jehož bude dosaženo díky volnějšímu pohybu kamery, zlepšené koordinaci s pohybem loutky a uvolněnější kompozici záběrů.

malý kluk 2 Vyrábí ho Jakub Červenka Od české produkční společnosti Bedna Films v koprodukci České televize. Film podpořil Fond českého filmu. Bontonfilm řeší uvedení v tuzemských kinech, premiéra je plánována na 7. prosince 2023.