Byly odhaleny detaily příběhu Sonic Chronicles 2

BioWare měl nápady na Sonic Chronicles 2 již v té době, ale pokračování se nikdy neuskutečnilo. Hlavní designér Miles Holmes se však nyní podělil o podrobnosti o tom, co studio zamýšlelo pro příběh.

Pro ty co nehráli Sonic Chronicles: The Dark Brotherhood Na DS tato hra ve skutečnosti skončila třeskem. Pokračování mohlo začít přesně tam, kde věci skončily, když Eggman převzal svět, a BioWare plánovalo určité zápletky, které by ponechaly dveře otevřené pro další hry.

Holmes sdílel následující v rozhovoru s Znáte hry:

„sebral ze svahu, [Sonic and friends] Vrať se a teď je to Eggmanův svět, že? Toto je druh atmosféry Návratu do budoucnosti 2. O Skynetu jsme mluvili v Terminátorovi 2, když vidíte budoucnost, když ji vidíte [where] Kyle Reese je její rodné město, ale teď je to všechno Eggmanova věc. Takže v tomto případě Eggman, kterého Sonic neodradil, dokázal udělat to, co vždy chtěl, a předělat svět ke svému obrazu. Takže hodně obyvatel bylo zajato a jsou to vězni nebo otroci nebo cokoli jiného. Ve velmi dystopickém budoucím Terminátorovi máte stroje Eggman. Součástí toho by byla zábava jít na světoznámé památky a vidět je znovu vytvořené v tomto Eggmanově stylu, takže jet do Paříže a vidět výstroj Eggmana po celé Eiffelově věži, jak se dívá velkým okem nebo tak nějak […]“

Velká část Sonic Chronicles 2 by zahrnovala osvobození populace, aby vybudovala armádu, která by zaútočila na Eggmanovu základnu a obnovila světový řád. Ale když hráči dosáhnou tohoto bodu blízko konce, objeví se Argus – obrovský bůh vychovaný v první hře. Sonic a Eggman se tedy spojí, aby ho sestřelili.

V minulosti Argus cestoval vesmírem a zavíral celé rasy, které by mohly představovat hrozbu pro jeho existenci. Bylo to proto, že mu zjevení řeklo, že zemře rukou lidí. Nicméně v Sonic Chronicles 2 by se ukázalo, že „proroctví“ byl podvod. Vše, co zahrnuje oracle, by se dalo hrát v pozdějších položkách, i když víme, že SEGA a BioWare nikdy nepřekonaly první hru.

Pokud jde o to, proč nakonec nejsou žádná pokračování, mohou za to právní problémy. Bývalý hlavní spisovatel Archieho Ken Benders podal žaloby, protože se domníval, že některé postavy jsou příliš podobné jeho výtvorům v komiksu Archie. Případ Penders byl několikrát zamítnut, ale trvalo několik let, než se situace vyřešila.

Na celé video z Did You Know Gaming se můžete podívat níže na Sonic Chronicles 2 a dalších hrách Lost Sonic.

