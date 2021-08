Tento děsivý „drak“ byl největším létajícím plazem v Austrálii

Studie o těchto zjištěních byla zveřejněna v pondělí v časopise Journal of Vertebrate Paleontology.

Pterosaur se pravděpodobně vznášel nad velkým vnitrozemským mořem, které kdysi pokrývalo velkou část vnitrozemí Queenslandu, známého jako vnitrozemské moře Iromanga. Jeho spirálové ústí bylo ideální pro vytahování ryb z moře.

Vědci, včetně Tim Richards, postdoktorandského studenta University of Queensland v laboratoři dinosaurů na škole biologických věd, analyzovali fosilii čelistí ptakoještěra. Původně byl objeven v lomu severozápadně od Richmondu v severozápadním Queenslandu v červnu 2011 Fussicare Lynn Shaw. Lovci fosilií hledají zlato a zkameněliny.

Richards řekl, že pterosaurus by byl „děsivou šelmou“, která by pravděpodobně pochytila ​​malé dinosaury.

„Je to nejbližší věc, kterou máme ke skutečnému drakovi,“ uvedl v prohlášení Richards, hlavní autor studie. „Byla to v podstatě jen lebka s dlouhým krkem, připevněná na dvojici dlouhých křídel. Ta věc by byla docela divoká. Vrhlo by to stín na nějakého chvějícího se malého dinosaura, kterého byste neslyšeli, dokud nebude příliš pozdě. . “

Nový název druhu, Thapunngaka shawi, je odkazem na národy Prvních národů v oblasti Richmondu, kde byla nalezena fosilie, a zahrnuje některé ztracené jazyky wanamarského národa.

Rodové jméno, Thapunngaka, zahrnuje thapun [ta-boon] a doktor [nga-ga]Steve Salisbury, spoluautor studie a odborný asistent na škole biologických věd Univerzity v Queenslandu, uvedl ve svém prohlášení: „Jméno druhu Shui ctí objevitele fosilií Lin Shuo, takže název znamená‚ ústa kopí Shawa ‘.

Výzkumníky zaujala přítomnost masivního kostnatého hřebene umístěného v dolní čelisti nového druhu a domnívají se, že může být přítomen i v horní čelisti.

„Má půlkruhový tvar, na boku připomínal půl talíře (průměr 13 cm),“ řekl Richards.

„Tyto značky mohly hrát roli v letové dynamice těchto tvorů a doufáme, že budoucí výzkum poskytne definitivnější odpovědi,“ řekl Salisbury.

Celá lebka byla pravděpodobně delší než 1 metr a obsahovala 40 zubů. Nově objevený druh byl součástí skupiny pterosaurů zvaných anhanguerians. Tito pterosauři kdysi proletěli nad každým kontinentem.

„Pterosauři byli úspěšnou a různorodou skupinou plazů – první dutá zvířata, která se vydala na motorový let,“ řekl Richards.

Jejich tenkostěnné kosti byly z velké části duté, což znamená, že pterosauři byli dokonale přizpůsobeni letu, ale jejich kosti nejsou ve fosilních záznamech dobře zachovány.

„Je naprosto úžasné mít fosilie těchto zvířat,“ řekl Richards. „Podle světových měřítek je záznam australských pterosaurů špatný, ale objev Thapunngaca významně přispívá k našemu chápání rozmanitosti australských pterosaurů.“

Richards plánuje studovat specifické vlastnosti letové dynamiky pterosaurů.

Tento nález představuje třetí druh anhanguerianského ptakoještěra nalezený v Austrálii. Všichni byli uzdraveni ve West Queenslandu. Fosilie je vystavena v muzeu Kronosaura Kornera v Richmondu.