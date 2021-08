Libanonský maronitský patriarcha vyzývá armádu ke konfrontaci s Hizballáhem

Libanonský maronitský patriarcha Bechara Boutros Al-Rahi v neděli vyzval libanonskou armádu, aby převzala kontrolu nad jižní částí země, baštou Hizballáhu a po nedávných střetech mezi Izraelem a Hizballáh. “Libanonská armáda, která je s mezinárodními silami odpovědná za bezpečnost Jihu, kontrolu celého území na jihu, přísné provádění rezoluce 1701 a zabránění odpalování raket z libanonského území, není v pořádku. “Al-Ra’i řekl během nedělní mše, podle Libanonské národní tiskové agentury (NNA)”

Maronitský patriarcha zdůraznil, že „na základě rovnosti před zákonem neakceptuje, že mírová a válečná strana rozhoduje mimo rozhodnutí legitimity a národní rozhodnutí svěřené dvěma třetinám členů vlády“.

V pátek bylo z jižního Libanonu odpáleno 19 raket do severního Izraele, přičemž Iron Dome zachytilo 10 a šest raket přistálo v otevřených oblastech poblíž Har Dov podél libanonské hranice. Další rakety dopadly do Libanonu. Nedošlo k žádnému zranění ani zranění.

Jedná se o šestý útok tohoto druhu za poslední měsíce a první svého druhu pro Hizballáh Uznávám přijít pozdě.

Kromě postoje proti akcím Hizballáhu Al-Ra’i odsoudil to, co nazval „periodické izraelské porušování jižního Libanonu, porušení rezoluce Rady bezpečnosti č. 1701 a také akutní napětí v pohraničních oblastech obytných vesnic a jejich okolí, “uvádí národní tisková agentura.

Patriarcha zdůraznil, že „je pravda, že Libanon nepodepsal mír s Izraelem, ale je také pravda, že se Libanon nerozhodl s ním válčit a oficiálně se hlásí k příměří z roku 1949,“ a dodává: „Nechceme zapojit Libanon do vojenských operací, které vyvolávají zničující izraelské reakce. “

Al-Ra’i také tvrdil, že střety byly zaměřeny na „odvádění pozornosti od svatosti a záře mše mučedníků a obětí“ výbuchu přístavu v Bejrútu, když se blížilo první výročí výbuchu. výrazný minulý týden.

Maronitský patriarcha napadl vůdce země: „Ptáme se úředníků a politiků: Jak přesvědčíte lidi, že jste způsobilí je vést ke spáse, a každý den je ponoříte do nové krize? Jak přesvědčíte svět, že vy? úroveň odpovědnosti a naděje? Existuje lidskost v pocitu s lidmi v jejich bídě?

„Chceme ukončit vojenskou logiku a válku a přijmout logiku míru a zájmu Libanonu a všech Libanonců,“ řekl patriarcha podle National News Agency. Vedoucí strany Libanonské falangy a bývalý poslanec Sami Gemayel vyjádřil v pondělí patriarchu podporu s tím, že strana je „přesvědčena“, že existuje mnoho libanonských občanů, kteří souhlasí s patriarchou a Falangem ohledně suverenity a odzbrojení ze zahraničí. Armáda. Příznivci Hizballáhu vyjadřovali svůj hněv nad patriarchovými výroky na sociálních sítích pomocí hashtagů „patron předsudků“ a „patron kapitulace“. Korespondent pro Hizballáh Ali Shuaib se obrátil na patriarchu ve tweetu, ve kterém napsal: „Pouze jednou vyzvali libanonskou armádu, aby zabránila izraelským útokům, místo aby je požádali, aby přestali pálit rakety !!“ Libanonský poslanec Ibrahim Kanaan, člen Svobodného vlasteneckého hnutí, křesťanské strany spojenecké s Hizballáhem, reagoval na reakce sociálních médií na prohlášení Al-Ra’iho a řekl: [al-Rahi] Představuje a představuje odmítnut všemi standardy. “ Kanaan vyzval k dialogu mezi Hizballáhem a Al-Rahím a k „projednání jeho obav, což jsou národní zájmy, vyjádřené širokým segmentem Libanonců, s jeho různými složkami a barvami, pokud jde o to, aby Libanon nebyl otevřenou arénou“. Výměna zpráv, oteplování hranic a otevírání bitev, které poškozují zemi a její hospodářství, zejména proto, že Libanonci procházejí nejtěžší fází ve své 100leté historii. “ Zástupce zdůraznil, že o postojích patriarchy je třeba jednat s respektem, mimo svévoli nebo hněvu.

Není to poprvé, co Al-Rahi vydal prohlášení proti kontrole Hizballáhu nad jižním Libanonem a jeho přítomnosti jako polovojenské organizace v zemi.

Srpna loňského roku Po výbuchu přístavu v Bejrútu maronitský patriarcha vyzval stát, aby kontroloval zbrojení země a omezil rozhodnutí o válce a míru státu. Podle National News Agency Al-Rahi vyzval všechny strany, aby Libanon do žádného konfliktu nezapojovaly a aby nejprve vzaly v úvahu libanonský zájem.

Patriarcha také opakovaně vyzýval Libanon, aby se zaměřil na neutralitu a nezapojoval se do mezinárodních a regionálních válek, což podle něj nemá se zemí nic společného.

V roce 2014 pastor navštívil Izrael během návštěvy papeže Františka. Hizballáh a další skupiny v Libanonu vyjádřili v té době rozhořčení.