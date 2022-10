vyfotit Vrána, nová komiksová adaptace Jamese O’Bara, která se v roce 1994 proměnila v kultovní klasiku, byla oficiálně zabalena v Praze začátkem minulého týdne. V nové produkci hraje Bill Skarsgard jako rockový herec Eric Dravin, kterého v předchozím filmu ztvárnil Brandon Lee v jeho poslední filmové roli po tragédii.

Během prodlouženého 10týdenního focení, Vrána Natáčeno na mnoha místech ve čtvrtích Starého Města a Nového Města hlavního města České republiky. Jedna z hlavních součástí Vrána Natáčelo se v pražském Rudolfinu a vystupovaly v něm stovky komparzistů v uniformách.

vyfotit Vrána Koná se také v židovské čtvrti hlavního města ČR a v luxusní Pařížské ulici, Obecním domě, Na příkopě a Nekázance, stejně jako v ulicích Politickch vězňů a Opletalova poblíž Václavského náměstí v hlavním městě ČR a hlavního vlakového nádraží.

Kromě natáčení v Praze natáčení Vrána Konalo se také ve zcela nových Penzing Studios mimo Mnichov. Některé studiové práce zazněly i v pražských Barrandovských studiích.

To by mohla být ochutnávka toho, co se chystá na natáčení v Praze v rámci nového programu České republiky pro produkci, který stanoví pobídky na 150 milionů korun (6 milionů dolarů); Místo natáčení v české metropoli a studiové práce v sousední zemi, přičemž Prague Studios prohrály.

Podle dokumentů uložených městu Vrána Natáčelo se jako televizní inscenace, v pražských lokacích se natáčelo celkem šest dílů. Tato informace nebyla potvrzena účastníky produkce a předchozí zprávy identifikují projekt jako celovečerní film.

Vrána Natáčeno v Praze pod názvem dílo žlutá růžemístní castingové agentury vyhledaly desítky komparzistů ochotných objevit se ve filmu zcela nazí, jak to vypadá. zavřené očiScény ve stylu orgie. Vzhledem k tomu, že skutečná produkce nebyla stanovena, byli žadatelé opakovaně zdůrazňováni, že nebyli zobrazeni v pornografickém filmu.

Mimo Prahu, Fotografie Vrána Konalo se v Kulturním centru Ribery v Mostě na scéně, která zahrnuje Desítky komparzistů v růžových teplákových soupravách pro sekvenci ve stylu vězení. Natáčelo se také ve Mšeckých ehrovicích, Vraném nad Vltavou a Dolních Břežanech.

Spolu se Skarsgårdem v hlavní roli, Vrána Dále v něm hrají FKA Twigs, Danny Huston, Sami Bouajila, Tundy Smith, Karel Dobry a David Bowles.

Vrána v režii Roberta Sanderse, scénář Zack Palin. Producenty nové adaptace jsou John Jenks, Molly Hassell, Edward Pressman a Victor Hadid.

Datum vydání nového modu ještě nebylo oznámeno, ale hledejte Vrána Vyjde příští léto, pokud se v postprodukci nevyskytnou nějaké zásadní problémy.

Na obrázku nahoře: Brandon Lee Vrána (1994), Bill Skarsgård na Castle Rock