Divadelní představení Východní vítr vane tam, kde začal

Mary Poppins Od premiéry oceněného muzikálu v Londýně v roce 2004 se objevil po celém světě: inscenace byly ve finštině, dánštině, češtině, maďarštině, němčině, italštině a dokonce i islandštině.

Nyní, 12 let poté, co se dokonalá chůva v dubnu 2011 naposledy vyšplhala na trámy divadla Jejího Veličenstva, ji východní vítr konečně přivedl zpět do Melbourne.

Stephanie Jones jako Mary Poppins v divadelní inscenaci v Divadle Jejího Veličenstva v Melbourne. kredit:Wayne Taylor

Tentokrát to byla Stephanie Jones v titulní roli, a když už účinkovala v sezóně v Sydney i v Brisbane, cítila se „Mary Poppins Je zpět ve svém „duchovním domově“ s Return to the Stage, který byl vydán v Austrálii v roce 2010.

Ve čtvrtek ráno si obsazení a orchestr proběhnou tři čísla představení před pátečním oficiálním zahájením. Byli, jak byste mohli očekávat po několika stovkách koncertů od zahájení v Sydney loni v květnu, dobře namazaný stroj, kde Jones sdílel vokály s Jackem Chambersem jako Burtem a Marina Prior jako Lady Bird.