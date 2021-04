Netanjahu popírá zvěsti, že Bennettovi dá premiéru

Nahlaste to Předseda vlády Benjamin Netanjahu Nabídl by svou práci pravicovému vůdci Naftali Bennettovi nejprve rotací nebo držením primárních voleb, aby zvolil jeho Likudovu náhradu, pokud brzy nebude nalezeno jiné řešení a byl v sobotu večer odmítnut Netanjahuovým mluvčím. Což je považováno za blízké Netanjahuovi, se v pátek uvádí, že Netanjahuovi spolupracovníci již říkají, že pokud bude bez úspěchu pověřen budováním koalice, budou zváženy obě možnosti. Ze dvou hlášených možností. „Zprávu jsme popřeli.“ Podle zprávy, pokud Netanjahu Bennettovi bude umožněno jít první v rotaci za předpokladu, že Netanjahu převezme funkci náhradního předsedy vlády a zůstane v sídle předsedy vlády v Jeruzalémě; další podmínkou je, že Netanjahu nejprve přistoupí k rotaci, pokud Nejvyšší soud rozhodne, že nemůže pozice náhradníka předsedy vlády kvůli obviněním z trestného činu. Tři, která byla proti němu vydána. Zpráva uvádí, že Bennett by mohl přimět nového vůdce naděje Gideona Saara, aby se připojil k vládě, pokud ji povede první, a ne Netanjahua, ale Sa’ar popřel, že by byl ochoten vstoupit do koalice vedené Bennettem, kdyby došlo k rotaci s Netanjahuem, ale druhá možnost ve zprávě – že by někdo v Likudu sestavil vládu – Sa’ar ho podporoval a získá podporu Nové naděje.

