„Udělali jsme maximum“ při evakuaci v Kábulu, řekl zástupce NATO

ŘÍM (Reuters) – Civilní zástupce NATO v Afghánistánu v sobotu uvedl, že zaměstnanci zapojení do úsilí o evakuaci co největšího počtu lidí z Kábulu poté, co se moci chopí Taliban, udělali maximum v extrémně obtížných podmínkách.

„Máme čisté svědomí … protože jsme za těchto okolností udělali maximum,“ řekl italský diplomat Stefano Pontecorvo novinářům po příjezdu do Říma.

Pontecorvo, který opustil Afghánistán v pátek, když odletěl poslední italský let, uvedl, že osoby zapojené do evakuace překročily hranici mezi možným a nemožným dostat každého, kdo by mohl zemi opustit.

„Nechali jsme pár věcí, kterých jsme se nevzdali, ale uděláme vše pro to, abychom se vrátili domů,“ řekl novinářům.

Italské ministerstvo obrany uvedlo, že italská vojenská letadla od 27. srpna odletěla ze země více než 4800 Afghánců, včetně více než 1400 dětí.

Ministr zahraničí Luigi Di Maio ocenil italské diplomaty a vojenské představitele za jejich příspěvek k evakuaci civilistů.

„Evakuovali jsme více afghánských státních příslušníků než kterákoli jiná země v Evropské unii,“ řekl.

