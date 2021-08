Golfský proud: Kritický systém oceánských proudů vykazuje známky nestability. Systém oceánského proudu v Golfském proudu vykazuje známky nestability. Vypnutí by mohlo být katastrofální.

Jeho kolaps bude mít strašlivé důsledky pro naše počasí a náš život na Zemi.

Cirkulace Atlantického převrácení (AMOC) – jejíž hlavní součástí je Golfský proud – pomáhá udržovat energetickou rovnováhu Atlantského oceánu. Často je popisován jako „dopravní pás“, který odebírá teplé povrchové vody z tropů a distribuuje je do severního Atlantiku. Potom chladnější a slanější vody klesají a tečou na jih.

studie, Publikováno ve čtvrtek v časopise Nature and Climate Change , varoval před “téměř úplnou ztrátou stability AMOC v minulém století. Vědci tvrdí, že může dojít ke kolapsu ze silného na slabý oběh, i když práh pro tento kolaps zůstává nejistý.”

Globální vzorce počasí úzce souvisí s cirkulací a transportem tepla a živin po planetě. Kolaps tohoto systému povede k významným a náhlým změnám, včetně rychlého vzestupu hladiny moře, extrémnějších zim v západní Evropě a narušení monzunových systémů v tropech.

Mohlo by to mít také kaskádový efekt a destabilizovat další složky klimatického systému Země, včetně antarktického ledového příkrovu a amazonského deštného pralesa.

Tento scénář byl základem sci -fi filmu o klimatu z roku 2004 Pozítří, ve kterém dochází k sérii extrémních katastrof počasí poté, co změna klimatu způsobí kolaps AMOC.

Vědci dříve říkali, že cirkulace je slabší než za asi 1 000 let, ale nevěděli, zda byla skutečně destabilizována nebo prošla přirozenými změnami. Studie z tohoto týdne použila osm datových souborů zkoumajících povrchové teploty a salinitu v severním Atlantiku za více než 150 let a zjistila, že destabilizaci vede globální oteplování.

„Rozdíl je zásadní,“ řekl CNN v e -mailu autor studie Niklas Bowers z Postupimského institutu pro výzkum klimatických dopadů.

“Představte si židli, kterou lze posunout (přičemž všechny čtyři nohy zůstávají na podlaze) nebo nakloněna. Obě mění polohu židle (odpovídá změně průměrné síly AMOC), ale v prvním případě bude stabilita židle není ovlivněno, zatímco v druhém případě je kritický bod. Pokud židli trochu nakloníme, spadne. Moje výsledky naznačují, že to, co se děje s AMOC, bude pravděpodobněji nakloněno než jen posun, takže AMOC se posunul ke kritickému prahu, při kterém by se mohl zhroutit. “

Bowers dodal, že sám byl překvapen jeho zjištěním, že AMOC byl destabilizován a „míří ke kritickému prahu, kde se může náhle zhroutit“.

Kolaps oběhu by znamenal výrazné ochlazení v Evropě, řekl Beurs, „ale asi nejvíce znepokojující je dopad kolapsu AMOC na tropické monzunové systémy v Jižní Americe, západní Africe a Indii; zvláště v západní Africe by kolaps AMOC mohl vést k trvalým podmínkám sucha. “.

Boyer si ve své studii uvědomuje, že on a další vědci stále nevědí, zda a kdy se proud zhroutí, ale vyzval svět, aby snížil emise skleníkových plynů „co nejvíce a nejrychleji“.

“Každý gram dalších skleníkových plynů v atmosféře zvýší pravděpodobnost havárie AMOC v budoucnosti, takže emise co nejméně, a to jak na individuální úrovni, ale samozřejmě také na kolektivní a mezinárodní úrovni, jsou klíčové.”