Amanda Anisimova chce znovu získat vítězné vedení na National Bank Open

Amanda Anisimova s ​​několika přímými výhrami pod opaskem cítí, že udělala krok na National Bank Open.

Devatenáctiletá Američanka v pondělí postoupila do druhého kola ženského šampionátu v Montrealu poté, co odešla ze soupeře, Češky Terezy Martinkové, kde Anisimova vedla 6-1 4-3.

Anisimova řekla, že se cítí jako v žlabu poté, co během play -off vedla k hlavnímu tahu v Montrealu.

“Myslím si, že bylo dobré být ve dvou zápasech.” [qualifiers]„Mám dva zápasy, které mě podpoří a dodají mi jistotu hlavního tahu,“ řekla.

Výhry byly v poslední době těžké pro Anisimovou, která letos vstoupila do Montrealu s 9-11.

V roce 2019 byla superstar a na WTA Tour dosáhla čísla 21. Největšího úspěchu na antuce dosáhla vítězstvím na Copa Colsanitas v Kolumbii a kvalifikací do semifinále French Open.

Po smrti svého otce, který byl zároveň jejím trenérem, Anisimova odstoupila z US Open 2019 a v tomto roce odehrála pouze dvě další akce. V následujících letech si zranění zad a kotníků vybrala velkou daň. Anisimova vstoupila do National Open Bank na 86. místě.

Doufá, že se zbaví těchto problémů se zraněními za sebou.

„Teď mám dobrého kondičního trenéra,“ řekla. „Pracoval jsem s Robem Brandsmou. Myslím, že se mi to daří.

„Cítím se lépe a cítím se silnější. Doufám, že na tom mohu letos stavět. Těším se na letošní sezónu a US Open.“

Sinyakova štve Ostapenka

V raném zápase na středovém kurtu porazila světovou Češku Katerinu Sinyakovou, Lotyšku Jelenu Ostapenkovou 6-1, 6-3.

Sinyakova proměnila sedm z 10 šancí na útěk proti Ostapenkové, která si nedala přednost zasáhnout šest dvojchyb.

Ten zápas se hrál před davem, přičemž Tennis Canada umožnilo 5 000 fanoušků za každý den i noc na Central Stadium v ​​Montrealu a 4500 za každé sezení v Torontu.

V ostatních zápasech v Montrealu postoupila řecká 11. nasazená Maria Skari, když Češka Marie Božková odešla do důchodu. Scary tehdy vedl 6: 4, 3: 1.

„No, to bylo trochu – bylo to šokující, když jsem vešel na stadion a byl tam dav,“ řekl Al -Saqari. „Od Roland Garros jsem to neviděl. To byla velmi pěkná věc.“

Francouzský 14. nasazený Ocean Dowden porazil Češku Karolinu Mochovou 6-3, 1-6, 6-2 a 13. nasazený Tunisan Anas Jabeur porazil Francouzku Claru Borrell 6-1.

Rumunka Sorana Kirstyová porazila Američanku Alison Riskeovou. Argentinská Nadia Podroska porazila polskou Magdu Linate. Španělka Paola Padusa porazila Švýcarku Victorii Golubičovou, zatímco Australanka Ajala Tomljanovičová postoupila, když odešla do důchodu od své francouzské rivalky Fiony Ferro.

Kanaďan Fernandez, Marino stále hraje

Ve večerních hodinách měli hrát Leila Fernandez z Lavalu, Kew a Rebecca Marino z Vancouveru.

Na turnaji mužů v Torontu vypálil Chorvat Marin Cilic 13 es při vítězství 6: 2, 4: 6, 6: 3 nad Španělskem Albertem Ramosem-Vinolasem, zatímco Francouz Ugo Humbert porazil Itala Lorenza Sonega 6: 3, 6: 4. .

Ital Fabio Fognini porazil Němce Jan-Lennard Struff ve třech setech, zatímco Australan James Duckworth porazil Američana Taylora Fritze ve dvou setech.

Kvalifikátor Brayden Schnorr z Pickeringu v Ontariu, první Kanaďan v zápase hlavních tahů, prohrál 6: 3, 6: 2 s Jihoafričanem Lloydem Harrisem.

Sledujte | Kanadský Schnorr padá na jihoafrický Lloyd Harris na National Bank Open:

Lloyd Harris porazil Braydena Schnura ve dvou setech na National Bank Open. 1:11

Vancouverský hráč Vasek Pospisil má podle plánu hrát později v pondělí.

Felix Auger-Aliassime z Montrealu a Alexis Galarneau z Lavalu na Kuvajtu 6: 4, 7: 6 (6) v soutěžích dvojic podlehli Rusům Karen Khachanov a Andrey Rublev.

„Myslel jsem, že jsme odehráli dobrou hru, upřímně,“ řekl Auger-Aliassime. “Jak víte, v prvním setu hráli dobře. Dělali jsme malé chyby.”

„Pak měl druhý set opravdu smůlu. Ztratili jsme šílené střely v tiebreaku, které jsme neměli, ale to se stává. Stává se to.“

Auger-Aliassime odehraje svůj první zápas dvouhry ve středu poté, co se rozloučí v prvním kole.