Fanoušci Final Fantasy byli šokováni, když vývojáři XVI uvedli nejlepší hry v sérii

V nedávném rozhovoru s IGNtři Final Fantasy XVI Ředitelé odhalili tři nejlepší pozice Final Fantasy hry všech dob. Překvapivě žádná z režisérských voleb nezahrnovala oblíbené tituly jako megapopulární Final Fantasy VII. Místo toho vývojáři alokovali hluboké cutscény Final Fantasy Mezi fanoušky se o ní často nemluví online jako o nejlepší hře z dlouhodobé fantasy RPG série.

Final Fantasy XVI Oblíbenec kreativního ředitele Kazutoyo Maehiro FF Hry (ve vzestupném pořadí) Final Fantasy XIIA Final Fantasy TacticsA Final Fantasy V.

Mihiro vyprávěl průběh hry FFV Jako student, který byl ohromen bitevním systémem a jeho „úžasnou artikulací“, se Square Enix dokázalo vytáhnout s pixelovým uměním hry zpět na Super NES. Ale prodává se navždy FFV Jeho nejoblíbenější FF hra byla scéna na konci hry, kde sledoval, jak holubice létají krajinou, když poprvé porazil hru.

„Dalo by se dokonce říci, že jsem se rozhodl dělat hry, protože jsem tu scénu viděl,“ řekl Mihiro. IGN. „Udělalo to na mě obrovský dojem, spolu se zbytkem vybroušené hry. Je to pro mě solidní číslo 1.“

Square Enix / Stormspirit 86

od té doby FFV Tady to není tak oblíbené, jako tomu bylo v Japonsku, tady je malé osvěžení hry. FFV Tulák následuje jeho jméno Bartz Který se při vyšetřování místa dopadu spadlého meteoritu připojí ke skupině hrdinů. Posádka se snaží zabránit poškození mocných elementárních krystalů od herního protivníka, xdeath. FFV Pixel Remasterkterý byl vydán v roce 2021 na PC a v dubnu na Nintendo Switch, získal skóre Metacritic od 82 a uživatelské skóre 7,7.

S ohledem na to, Ryota Suzuki, FFXVI Fighting Director, jeho oblíbené hry Final Fantasy VA Final Fantasy XA Final Fantasy III. Když byl Suzuki na základní škole, říkal, že se nemůže dočkat, až se každý den vrátí domů ze základní školy, jen aby si mohl víc hrát. Final Fantasy.

„[FFIII] Byla to první hra, kterou jsem testoval v nejnovější fantasy sérii. hrát si [FFIII] „Donutilo mě to pochopit přitažlivost RPG jako žánru,“ řekl Suzuki. „S aspekty, jako je schopnost změnit zaměstnání, Final Fantasy III je pro mě synonymem RPG. „

Na otázku jaký Final Fantasy Jeho oblíbené hry byly FFXVI Režisér Hiroshi Takai reagoval slovy, že jeho tři nejlepší favorité ve vzestupném pořadí jsou Final Fantasy XA Final Fantasy VIA Final Fantasy V.

č. 1 je Final fantasy v,řekl Takai IGN. Částečně proto, že byl první Final Fantasy Účastnil jsem se jako vývojář. Ale mě se hra líbí kvůli jejímu soubojovému systému. Uvnitř je to pro mě solidní jednička FF série.“

Takai řekl, že se mu to líbilo FFXA ffvi Pro svou vysokou úroveň lesku a propracovanosti se Square Enix podařilo zachytit „ultimátní pixel art“. Final Fantasyna Super NES, resp.

Pokud se to může odrazit v šestnáct-Všechno jsem hrál FF „Mohou tam být nějaké vlivy,“ řekl Takai. „Myslím, že šestnáct sdílet něco Pátý Ve způsobu, jakým si hráči mohou libovolně upravovat schopnosti, aby si vytvořili své vlastní hlavní postavy.

Square Enix

Final Fantasy F Odpovězte na zpětnou vazbu FFVvysoké hodnocení

IGNSekce komentářů k videu na YouTube je plná reakcí fanoušků, kteří zvedají laťku pro vývojáře, aby uvedli FFV jako svou nejlepší hru v sérii.

Pravda všech tří včetně FFV První tři o ní hodně vypovídají. Pokud by hra vyšla v roce 92 v zahraničí, pravděpodobně by byla oblíbenou mnoha,“ komentoval Mizu 64.

Jsem rád, že vidím všechnu lásku Pátý. Lidé by měli přestat spát PátýJe to jedno z nejlepších RPG vůbec,“ napsal Anthony.

„Rád vidím FFV Získejte hodně lásky, je podceňovaný, ale upřímně je takový skvělý VI imo,“ odpověděl PK Starstorm.

Final Fantasy XVI Oficiálně vychází 22. června na PlayStation 5.