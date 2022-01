Tottenham Czech Republic International ‚Information Collection‘ – Klub potřebuje alespoň 25 milionů

Antonine Barack, který byl předtím v kontaktu s West Hamem, je vidět, jak míří do jiné destinace v Londýně: Tottenham Hotspur.

Novinky přicházejí Kurýr Tello Sport, Czech Republic International a má velmi stručné informace o jeho budoucnosti v Hellas Verona, kde v této sezóně exceloval.

Antonio Conte hledá Sofiana Amrapata, aby hledal přednosti ve středu zálohy a nezískal Westona McKennieho, ale Barrock bude hrát o něco dále, v dosavadních 19 zápasech Serie A v této sezóně vstřelil osm gólů a na další čtyři asistoval.

Courier vysvětlil, že „sbíral informace“ o ofenzivním záložníkovi Tottenhamu, ale prezident klubu „plánoval si ho ponechat alespoň do konce ligy“, což naznačuje, že lednová dohoda nepřicházela v úvahu.

Předchozí zprávy z Newcastlu a West Hamu však naznačovaly, že minimální poplatek 25 milionů eur by ho přesvědčil o opaku, ale teprve se uvidí, zda bude Daniel Levy ochoten se rozejít. Sezóna.

Co se týče Barracka, bude to určitě krok nahoru, ale měl by být zaručeně pravidelným startérem, než naskočí na nyní nejpohodlnější loď.