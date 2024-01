Ve 102 letech zemřela česká mecenáška umění Meda Mládková

Praha –

Zemřela Meda Mládková, česká sběratelka umění, mecenáška a historička, která byla nadšenou propagátorkou Františka Kupky a podporovala umělce v komunistickém Československu v exilu za železnou oponou. Bylo to 102.

Její úmrtí v úterý oznámilo Museum Kampa, galerie moderního umění, kterou Mládková vytvořila v srdci Prahy.

„Přestože Meda prožila velkou část svého dlouhého života v zahraničí, byla vždy velkou vlastenkou a milovala český národ,“ uvedlo muzeum.

„Celý život věřila v myšlenku: Pokud přežije kultura, přežije národ,“ řekl Jerry Pospíšil, předseda správní rady muzea.

Mládková se narodila 8. září 1919 v Zakope v Československu jako Marie Sokolová a v roce 1948, kdy komunisté převzali Československo, studovala politologii v Ženevě. Odmítla se vrátit a po ukončení studia se přestěhovala do Paříže.

Ve francouzské metropoli se seznámila se svým budoucím manželem, českým bankéřem v exilu Janem Mládkem a studovala umění na Sorbonně. I tam se zamilovala do díla Kupky, průkopníka abstraktního umění českého původu, tehdy neznámého malíře. Stali se přáteli.

Když Kupka v roce 1957 umíral na rakovinu – téměř neznámý umělec – chtěl mu Mládek udělat radost a řekl mu, že uspořádá „velkou výstavu“ jeho děl.

Poté, co se Mladková a její manžel v roce 1960 přestěhovali do Spojených států, pomáhala v roce 1975 organizovat Kupkovu retrospektivu v Guggenheimově muzeu v New Yorku.

Kupka se narodil v roce 1871, studoval v Praze a ve Vídni a v roce 1896 se přestěhoval do Paříže. V roce 1912 vystavil Kupka dvě díla „Fuga“ a „Teplá chromatika“, které jsou dnes považovány za jeho první plně abstraktní obrazy.

Aby si mohli koupit dva Kopkovy drahé oleje, museli Mládek a její manžel prodat svůj dům ve Washingtonu za 950 000 dolarů.

Jejich mnohaleté úsilí vyústilo ve sbírku studií tužkou, akvarelem, pastelem a oleji, které odrážejí vývoj Kupkova umění od studentských let až po jeho pozdější abstraktní práce.

Mezitím, po roce 1967, Mládková pravidelně jezdila do vlasti a nakupovala díla umělců, které totalitní komunistický režim zakázal.

Po smrti manžela v roce 1989 a pádu komunismu se Mladková rozhodla přestěhovat svou sbírku Kupkových děl do Prahy.

„Myslela jsem, že je to pro ně to pravé místo,“ řekla v rozhovoru pro The Associated Press v roce 2003.

V české metropoli Mládková otevřela Museum Kampa, komplex pečlivě zrestaurovaných historických budov na ostrově Kampa nedaleko slavného pražského Karlova mostu. Jeho součástí je cenná sbírka 215 uměleckých děl Kupky, který se stal jedním z nejznámějších malířů v zemi.

V muzeu jsou vystaveny také sochy českého kubisty Otto Gutfreunda a sbírka moderního umění střední a východní Evropy.

V roce 1999 převzala Mládková z rukou prezidenta Václava Havla státní medaili. V roce 2012 jí byl udělen francouzský Řád za zásluhy.

Své umělecké sbírky věnovala městu Praze.