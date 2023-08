Moskevský soud shledal Dmitrije Glukhovského, autora originálu Metro 2033 Román a jeho pokračování byl obviněn z „úmyslného šíření nepravdivých informací“, za což byl odsouzen k osmi letům vězení. Obvinění říkají, že Glukhovsky zveřejnil na svých sociálních kanálech texty a videa, v nichž tvrdil, že ruští vojáci páchali zločiny na Ukrajině.

Vyplývá to z informací agentury Associated PressGlukhovsky byl souzen v nepřítomnosti, protože není v Rusku. Renomovaný novinář a spisovatel Glukhovskij byl loni prohlášen za „zahraničního agenta“ za svou kritiku Kremlu a samotného Putina. Tento případ spadá pod Zákon schválil ruský parlament Brzy po invazi na Ukrajinu uložila až 15 let vězení za šíření „falešných“ zpráv o armádě.

Dmitrij Glukhovskij je již delší dobu otevřeným kritikem ruského režimu a vůbec se tím netají. Autor promluvil Veřejně a kriticky na sociálních sítích o Rusovi Ukrajinská invazekterá začala v únoru 2022.

V rámci her je Glukhovsky nejlépe známý jako autor metro Série, která zplodila adaptaci videohry. Tyto dystopické romány sledují přeživší žijící v metru v Rusku, kde soupeřící frakce soupeří o moc pod postnukleární pustinou.

Ani v herním světě není Glukhovsky sám, kdo kritizuje chování Ruska. Metro 2033 Vývojáři 4A Games požadovali podporu mezi mnoha dalšími, aby pomohli tomuto odvětví co nejvíce upozornit na situaci.

Samozřejmě, že někteří vývojáři měli nejprve válečné zkušenosti. Někteří vývojáři dokonce bojovali Údajně zemřel na frontě.