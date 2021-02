Niagara Launcher je minimální Android launcher

Po dvou letech beta testování je nyní Niagara Launcher K dispozici ke stažení z obchodu Google Play. Je navržen tak, aby nahradil výchozí zásuvku aplikace pro Android a mřížku domovské obrazovky snadno dostupným rozložením.

Vyberte si své oblíbené aplikace tak, aby se vešly na domovskou obrazovku, ke zbytku lze přistupovat ve vzdálenosti vašeho palce pod abecedním seznamem na pravé straně obrazovky. Je to rychlé a velmi pohotové; Můžete klepnout na oblast cílového znaku nebo přejetím nahoru a dolů procházet seznamem aplikací.

Niagara vám umožňuje provádět rychlé akce z domovské obrazovky přejetím prstem po libovolné aplikaci a zobrazit seznam možností, jako je nastavení nového časovače v aplikaci hodin nebo zahájení relace se Stravou. Oblíbené aplikace zobrazí náhled obsahu oznámení na domovské obrazovce a přejetím prstem jej rozbalíte, aby se zobrazil celý text bez otevření aplikace.

Oblíbené aplikace Zobrazí náhled obsahu oznámení na domovské obrazovce

Tyto základní funkce jsou k dispozici v bezplatné verzi, ale je nutné upgradovat na verzi pro přizpůsobení domovské obrazovky pomocí dalších widgetů a zobrazení procenta výdrže baterie, které stojí 6 $ ročně.

Niagara má skvělý design a na velkém telefonu se hodí. Moje stání v dřívějších dobách by to ocenilo jen na cestách autobusem a často jsem se jednou rukou držel vlaku, abych mohl milovat život. Chcete-li získat další informace o svých oznámeních bez nutnosti otevírat aplikaci, je to velmi užitečné i na malém telefonu.

Bezplatná verze neobsahuje žádné reklamy, což je další plus. I když poskytuje základy spouštěče, je trochu nudné, že vám nedovolí přidat něco tak jednoduchého jako widget počasí, aniž byste museli platit za upgrade. Celkově Niagara nabízí čistý vzhled a jedinečné řešení pro ty, kteří mají smutek jednou rukou.