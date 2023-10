Martina Šablíková končí svou legendární rychlobruslařskou kariéru

Legenda dálkového rychlobruslení Martina Šablíková uvedla, že plánuje závodit ještě tři sezóny, až do svých šestých a posledních olympijských her v roce 2026. Informovala o tom ve středu česká média.

Ve čtvrtek zástupkyně Šablíkové své komentáře upřesnila s tím, že po olympiádě „s největší pravděpodobností“ skončí.

„Jejím hlavním cílem je olympiáda,“ napsala reprezentantka v e-mailu. „Tak uvidíš.“

Šablíková, která tento týden převzala české sportovní ocenění pojmenované po gymnastce Věře Čáslavské, má tři zlaté olympijské medaile z let 2010 a 2014.

Jejích celkem sedm olympijských medailí – všechny z 1500 až 5000 metrů – je druhá v české historii ve všech sportech za Kaslavskou.

Svůj olympijský debut si odbyla v Turíně v roce 2006 a mohla by se stát jednou z mála sportovkyň, která bude soutěžit na druhých italských zimních olympijských hrách v Miláně-Cortině 2026.

Šablíkové bude na příští olympiádě 38 let, bude starší než kterákoli předchozí olympijská medailistka v rychlobruslení, uvádí Olympedia.org.

Šablíková v loňské sezoně vybojovala na mistrovství světa bronz na 3000 metrů a 5000 metrů. Ze všech 17 olympijských her nebo mistrovství světa od roku 2007 získala alespoň jednu medaili.

Podle speedskatingstats.com příští měsíc uplyne 21. výročí jeho debutu na mistrovství světa.

Šablíková má o 23 let mladší sestru, která je podle českých médií nadějná rychlobruslařka. To je Barbora Šablíková, která je o dva roky mladší na to, aby se kvalifikovala na OH 2026.