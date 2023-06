Seznam slavných narozenin 30. června 2023 mezi celebrity patří David Alan Grier a Mike Tyson

Přání k narozeninám patří Davidu Alanu Grierovi, Miku Tysonovi a všem dalším celebritám, které mají dnes narozeniny. Podívejte se na níže uvedenou slideshow a prohlédněte si fotografie slavných, kterým je 30. června rok, a dozvíte se o každé z nich zajímavý fakt.

Narozeniny celebrit 30. června 2023

David Alan Grier pózuje na premiéře speciálu televize ABC „Beauty & the Beast: A 30th Celebration“ v úterý 13. prosince 2022 v Carondelet House v Los Angeles. (AP Photo/Chris Pizzello)

Herci Davidu Alanu Grierovi je 67 let

Zajímavost: Hraje bývalého herního dozorce ve filmu ‚Joe Pickett‘

Vincent D’Onofrio pózuje fotografům během červeného koberce k filmu „The Eyes of Tammy Fay“ na filmovém festivalu v Římě ve čtvrtek 14. října 2021. (AP Photo/Alessandra Tarantino)

Herci Vincent D’Onofrio je 64 let

Zajímavost: Zopakujte si jeho roli Kingpina v nadcházející marvelovské show „Echo“

Bývalý boxer Mike Tyson, centr, sleduje finále ženské dvouhry mezi Elenou Rybakinou z Kazachstánu a Petrou Kvitovou z České republiky během tenisového turnaje Miami Open v sobotu 1. dubna 2023 v Miami Gardens na Floridě. AP Photo/Wilfredo Lee)

Boxerovi Mikeovi Tysonovi je 57 let

Zajímavost: Kdysi to bylo na obalu krabic s pšeničnými cereáliemi

Monica Potter, vlevo, Jeremy Piven a Richard T. Jones se účastní panelu „Wisdom of the Crowd“ během Summer Press Tour Asociace televizních kritiků CBS v CBS Studio Center v pondělí 1. srpna 2017 v Beverly Hills, Kalifornie (Foto Chris Pizzello/Invision/Associated Press).

Herečce Monice Potterové je 52 let

Zajímavost: Objevila se se svou mámou Nancy v reality show „Welcome Back Potter“.

Herečka Molly Parker během premiéry „Madeline Madeline“ v Library Theatre během filmového festivalu Sundance 2018 v pondělí 22. ledna 2018 v Park City v Utahu. (Foto: Arthur Mola/Invision/Associated Press)

Herečce Molly Parker je 51 let

Zajímavost: Ztvárnila paní Darlingovou ve filmu „Peter Pan & Wendy“

Podívejte se na další celebrity, které se narodily v Kanadě

Lizzy Caplanová se v pondělí 12. června 2023 v New Yorku zúčastní 16. výroční večeře umělců Chanel Tribeca v Balthazaru. (Foto: Evan Agostini/Invision/AP)

Herečce Lizzy Caplan je 41 let

Zajímavost: Její druhé jméno je Ann

Více celebrit s dnešními narozeninami

Herečce Nancy Dussault („Too Close For Comfort“) je 87 let. Zpěvákovi Glennu Shorrockovi (Little River Band) je 79 let. Jazzovému trumpetistovi Stanleymu Clarkovi je 72 let. Herci Davidu Garrisonovi („Ženatý … s dětmi“) je 71 let. Kytaristovi Halu Lindesovi z Dire Straits je 70 let. Herci Deirdre Lovejoy („The Wire“) je 61 let. Herci Rupertu Gravesovi („Šílenství krále Jiřího“) je 60 let. Biblical“) je 54. Kytaristovi Jamesi Adamovi Shelleymu z American Authors je 40. Zpěvákovi Cole Swindellovi je 40. Zpěvačce a vítězce titulu „American Idol“ Fantasii Barrino je 39. Herci Seanu Marquetteovi („The Goldbergovi“) je 35.

Další oblíbené nebo historické narozeniny 30. června

Ed Yost, vynálezce moderního horkovzdušného balónu

Harry Blackstone Jr., kouzelník

Robert Ballard objevil místo vraku Titaniku.

Michael Phelps, olympijský plavec (38)

S agenturou Associated Press

