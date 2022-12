Vyznamenání Iga Swatic, Rafael Nadal jako mistr světa ITF

LONDÝN – Mezinárodní tenisová federace ocenila ve čtvrtek Iga Swatic a Rafaela Nadala mistry světa 2022 ITF poté, co oba v této sezóně získali dva grandslamové tituly.

ITF určuje své ceny na základě kritérií, která zahrnují všechny události a přikládají zvláštní váhu čtyřem grandslamům a dvěma týmovým soutěžím, Billie Jean King Cupu a Davis Cupu.

Nadal vyhrál navzdory tomu, že byl druhý v žebříčku ATP za Carlosem Alcarazem, zatímco Swiatek byl na čele žebříčku WTA na konci roku.

Je to popáté, co Nadal získal čest ITF, po letech 2008, 2010, 2017 a 2019. Celkový počet grandslamových titulů zvýšil na mužský rekord 22 vítězstvím na Australian Open v lednu a French Open v červnu.

Pro Swiatekovou je to poprvé, co vyhrála mistrovství světa ITF a přichází poté, co vyhrála French Open a US Open pro svůj druhý a třetí titul v kariéře. Letos vedla WTA s osmi tituly a dosáhla 37-zápasové vítězné série, což byla nejdelší série bez porážky v ženském tenise od roku 1997.

Ceny ITF budou předány na slavnostním ceremoniálu 8. července ve Victoria and Albert Museum v Londýně.

Mezi další mistry světa ITF patří:

– Barbora Krejková a Kateřina Siniaková ve čtyřhře žen;

– Rajeev Ram a Joe Salisbury ve čtyřhře mužů;

– Did de Groot v ženském tenise na vozíku;

– Shingo Kuneda v tenise na vozíku mužů;

– Nils Fink ve čtyřboji.