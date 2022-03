Koncept MacBook Air 2022 ukazuje nejúžasnější přepracování za poslední roky

Nové vykreslení souboru MacBook Air 2022 Dalo nám to nový pohled na to, jak by mohl pověstný notebook vypadat se zcela novým designem. A rozhodně vypadají poutavě.

Tyto nabídky MacBook Air 2022 pocházejí od YouTubera Zonov Tech. Na základě dosavadních pověstí si vykreslují obrázek atraktivního MacBooku základní úrovně s řadou barevných možností, včetně nového zelené alpy Odstín, jak je vidět na iPhone 13.

Chvíli se hovořilo o tom, že MacBook Air 2022 ustoupí od klínovitého tvaru současné řady Air a místo toho bude mít plochý, kulatý design, který bude více odpovídat novějším. MacBook Pro Modelky.

Tyto rendery nejen předvádějí tento design, ale také si představují štíhlejší rámečky a zářez, což byl nový přírůstek do MacBooku Pro, ačkoli další Air byl také Má tendenci mít obrazovku bez zářezů .

A ZoneofTech si je přesností těchto renderů docela jistý: „Jsem si docela jistý, že mám téměř 100% přesnou představu o tom, jak bude nový MacBook Air vypadat.“

Také se věří, že MacBook Air 2022 bude poháněn čip Apple M2kdo se odlišuje od M1 Pro A M1 Max Silicon se zaměřením na účinnost oproti surové energii. Tento kompromis má pro MacBook Air smysl. Řada Air není určena pro profesionály, ale zaměřuje se na příležitostnější uživatele, kteří pravděpodobně upřednostňují výdrž baterie před čistým výkonem.

(Obrazový kredit: ZoneOfTech)

Nová generace MacBooku Air byla vybrána, aby změnila stránku z příručky MacBook Pro, pokud jde o kombinaci portů. Zastupovat MagSafe Proslýchalo se nabíjení a HDMI port a vzhledem k proudu by to bylo nanejvýš vítané MacBook Air M1 Nabízí pouze dvojici USB-C portů. Rádi bychom viděli čtečku SD karet, ale pravděpodobně to bude stále pouze funkce MacBooku Pro.

MacBook Air 2022 také směřuje k vážnému upgradu v oddělení displeje. Současné modely Air používají LCD panel, ale lze jej nahradit mini-LED Ukázat. Opět by se jednalo o upgrade z MacBooku Pro 2021, ale přesto by byl vítán. I když mini LED displej jistě zvedne počáteční cenu MacBooku Air na hodně přes 1 000 $. Přesto existují tvrzení o opaku, Což naznačuje, že další MacBook Air se přilepí na LCD panel.

Budeme si muset počkat, až uvidíme, které upgrady a zmiňované funkce se uskuteční a jak blízko jsou tyto nabídky skutečné věci. Pokud se však vše výše uvedené ukáže jako přiměřeně přesné, můžeme se podívat na nejúžasnější MacBook Air za poslední roky.