Přesvědčivá Česká republika porazila Izrael 3:1 v Davis Cupu – Israel Sports

Tenisový tým České republiky, který byl velkým favoritem na poražení hostitele Izraele ve včerejším zápase Davis Cupu skupiny A v Tel Avivu, dosáhl výsledku, o který usiloval, když zaznamenal výhru 3:1, ale zápas skončil vyrovnaným výsledkem. . Problém byl lepší, než se původně očekávalo.

Čeští hráči šli do sobotního druhého dne s vedením 2:0 poté, co v pátek vyhráli obě dvouhry a vypadali mnohem silnější než jejich hostitelé, přesto byli vyčerpaní a domácí fanoušci dostali důvod k jásání a dostalo se jim odměny. malá dávka optimismu do budoucna.

V sobotním prvním zápase kapitán týmu Yoni Ehrlich a singlový hráč č. 2 Daniel Cukierman umístili Izrael na výsledkovou tabuli a byli povzbuzeni asi dvoutisícovým davem v hale Shlomo Group Indoor Arena, když se vrátili z brzkého manka v prvním setu. Zaslouženým vítězstvím nad českým duem Jiří Lehka a Tomáš Machák 6-4, 6-3.

Hostující duo povolal kapitán Yaro Navratil místo svých původních výběrů do čtyřhry poté, co v pátek pohodlně vyhráli úvodní zápasy.

Po snížení skóre v tomto střetnutí na 1-2 dal izraelský č. 1 Idan Leshem, který je ve dvouhře na 444. místě na světě, Leka, který je na světovém žebříčku č. 63, tvrdou zkouškou. Bylo to hodně proti očekávání.

Yishai Oliel (kredit: Alex Goldenstein/Izraelská tenisová federace)

Lehica se vrátil po 30minutovém odpočinku po porážce ve čtyřhře, kde nevypadal tak plynule jako v pátek, a nakonec si připsal rozhodující výhru 4-6, 6-0, 7-5 nad Leshem.

Izraelec předvedl několik skvělých úderů, ale na tom nezáleželo kvůli sporadickým nevynuceným chybám, které ho pravděpodobně stály šanci na neočekávanou výhru a daly Izraeli naději, že vytáhne ohromující rozrušení, pokud se zápas přesune do páté a rozhodující hry.

česká záloha

Češi byli potěšeni vítězstvím a postoupili do play-off o postup do finále příštího roku, týdenního turnaje, který se utká mezi 16 nejlepšími národy světa mužského tenisu.

Jeho porážkou skončilo tažení Izraele v letošní soutěži a další daviscupoví závodníci v příštím ročníku budou určeni později.

V pátek Kokerman, hráč číslo 2 v Izraeli, který má světový žebříček 450, silně konkuroval Lehicovi, ale rozdíl v žebříčku byl velmi zřetelný, protože vysoký a mohutný 20letý český pravák byl tím lepším hráčem. S přivoláním svých nejlepších schopností neměl velké potíže, protože svého izraelského soupeře porazil 6:0, 6:4 za hodinu a 14 minut.

Kdykoli se zdálo, že se Cukierman k Lehicovi přibližuje, Čech okamžitě zvýšil hru a vypustil přesné rány, aby zlikvidoval jakoukoli naději, kterou měl jeho izraelský soupeř na mysli.

Leshemův zápas byl blíže Mahačovi, druhému nasazenému v České republice a umístil se na 109. místě, ale jeho neschopnost udržet konzistentní hru, protože občas utrpěl výpadky koncentrace, zhatil veškeré naděje na výhru na domácí půdě, protože Mahač si zajistil výsledek 6. -4. Skóre je 7-5 za hodinu a 52 minut.