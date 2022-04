Autokino přichází do chorvatských měst letos na jaře

S teplými květnovými večery se vrací největší chorvatský automobilový festival a obyvatelé Sisaku si nejprve užijí filmy a doprovodný program zcela zdarma.

Třetí ročník Drive in Culture nabídne letos na jaře kina a zábavu v chorvatských městech.

Letos na jaře navštívíte venkovní mobilní kino sisakA Paula, Osijek A Záhřeb.

Jedinečnost tohoto festivalu spočívá v dokonalé kombinaci nostalgické části americké popkultury – drive v kinech z 50. let a potěšení ze sledování nejlepších filmů moderní chorvatské kinematografie. Tento festival, obohacený o pečlivě navržený show program, je atraktivní pro všechny generace.

Organizátory kampaně Leadership in Culture, Sabrina Hirak Smokovič A Marine Leo Jankovič od produkční společnostiA SabarinDo programu, který se bude konat v květnu, opět vybrali nejlepší domácí a evropské filmové tituly sisak (6. a 7. května), Pola (13. a 14. května), Usijek (20. a 21. května) a Záhřeb (27. a 28. května).

Sisak první zastávka

Datum: V pátek a sobotu 6. a 7. května 2022

umístění: Park and Ryde Motors

čas: od 21 hodin

Program začíná v pátek dílem a filmem jednoho z nejúspěšnějších režisérů mladé generace, nového člena Splitu Josipa Lukiče. Jižní Voće Hrají Tihana Lazovi, Lana Bari a Paško Vukasović.

Po krátkém filmu následuje celovečerní film o večeru. MorenaRežie Antoneta Alamat Kusijanović, která získala ocenění na světoznámých festivalech jako Cannes, CinEast, Hamptons, Les Arcs nebo Pula Film Festival.

Tento film, natočený v úžasně krásném prostředí Hvaru, Kolosipu a Kornati, je zajímavý také tím, že v něm hrají herci jako Cliff Curtis, Leon Lochev, Danica Churcic a Grazija Filipovic s jednou z nejpůsobivějších ženských rolí v chorvatském filmu. Potenciál tohoto filmu zaznamenal i Martin Scorsese, který se podepsal jako jeden z producentů Moreny.

Sobotní program v Sisaku bude patřit dětem a jejich rodinám a na velkém plátně si užijí dobrodružství malého Hihiće, který patří k tvorům zvaným neparaziti, hlavním viníkům mizení ponožek v zásuvkách a skříních. .

Příběh Hihićova vztahu s dědečkem Lamorem a jeho pátrání po strýci se proměnil v celovečerní animaci neparudirivznikl v česko-slovensko-chorvatské koprodukci v režii Galiny Miklinové s chorvatskými herci Goranem Navogičem, Ronaldem Alaborem, Arko Potoynjakem a Majou Posavik.

Doprovodný program kromě filmů povedou mladí herci T. Harzevich, student herectví, který si ve filmu již zahrál hlavní roli ve filmu Zrinka Ogresta. Plavi Civigit a Marco Casalo, známý místnímu publiku v seriálech jako např Blago NamaA veřejnost nebo HBO úspěch.

Ve všech čtyřech městech se režisérka Marina Bejnovic vrátí do Drive in Culture poté, co ji otevřela v prvním roce a loni ji vynechala kvůli přípravám na hostování. geniální přítel V Chorvatském národním divadle.

Drive in Culture je pro obyvatele oblastí postižených zemětřesením zdarma a vstupenky na programy Sisak lze získat online na www.driveinkultura.com.

Na stránce festivalu najdete všechny podrobnosti o letošních programech podle měst a také zajištěné vstupenky k prodeji.

Drive in Culture in Sisak pořádá SABMARINE ve spolupráci s Městskou galerií Striegl a sponzoruje město Sisak.