Dvojnásobná wimbledonská šampionka Petra Kvitová postoupila do třetího kola. Vyhráli také Keys a Kostyuk

Wimbledon Petra Kvitová postoupila do třetího kola Wimbledon Již druhý rok v řadě, devět let poté, co vyhrála své druhé All England Club tituly.

Třiatřicetiletá Češka, která se zranila při útoku nožem ve svém domě v roce 2016, porazila v pátek pátý den grandslamového turnaje na travnatém hřišti Aleksandru Sasnovichovou 6:2, 6:2.

Levoruká Kvitová nejprve vyhrála Wimbledon v roce 2011 a pak přidala další titul v roce 2014. Dostala se pouze do dalšího grandslamového finále, když v rozhodujícím zápase na Australian Open 2019 podlehla Naomi Ósakaové.

Do třetího kola se dostala i Američanka Madison Keysová, která před Wimbledonem vyhrála Eastbourne International na trávě. 25. nasazená porazila Victorii Golubicovou 7:5, 6:3.

Keysová se příště utká s ukrajinskou hráčkou Martou Kostyuk. Postoupila, když Paula Badusa odstoupila ze svého zápasu kvůli zranění zad, když Kostyuk vedl 6-2, 1-0.

Badusa je připisována Stefanos Tsitsipas Sociální sítě v poslední době zaplavily fotografie a videa obou.

„Je úžasné, že mě podporuje. Víte, máme velmi dobrý vztah,“ řekl Baduša. „Jsme tu jeden pro druhého, takže je dobře, že tam je.“ Ale nejen na tomto turnaji. Je dobré to mít obecně.“

Tsitsipas bude pokračovat v zápase druhého kola proti dvojnásobnému wimbledonskému šampionovi Andymu Murraymu později v pátek na centrálním kurtu. Tento zápas byl ve čtvrtek přerušen a Murray vedl 6-7(3), 7-6(2), 6-4.

Na centrkurtu jsou naplánováni také nejlepší nasazení Ija Swiatek a sedminásobný wimbledonský šampion Novak Djokovič, ti však budou hrát ve třetím kole.

Ve druhém kole postoupil třetí nasazený Daniil Medveděv, když porazil Adriana Mannarina 6-3, 6-3, 7-6 (5).

___

