John Pobřeží slonoviny generuje určitý zájem týmů MLS, protože bývalý český mládežnický internacionál se pravděpodobně přesune přes Atlantik.

Důkazy říkají Fanside ‘MLS Multiplex, že současný Vodenel měl na útočníku tři týmy MLS během českého nejvyššího letu s Bohemians v roce 1905. Tři kluby, DC United, Philadelphia Union a Nashville SC.

Hráč plánuje podepsat TAM, pokud má inkoust v lize.

Čas na hraní Je těžké najít test, Měl nedávné prodloužení vazu v kotníku, ale trénink zad a 100 procent. Díky bezplatnému přestupu, který je k dispozici v létě 2022, Wotnell dal jasně najevo, že se příliš nepodpisuje, protože hráč bude přesouvat kluby, jakmile vyprší jeho smlouva.

V dubnu, kdy se v dubnu dosáhlo 24 let, má Vodanel pět vystoupení s českým národním týmem do 20 let. I když je na levé straně velmi pohodlný, může hrát v obou divizích. Může hrát v křídle v rozestavení 3-5-2.

V letošní hře Fortuna Liga odehrál 171 minut v šesti vystoupeních.

Minulý rok Byl velmi úspěšnýL. své mladé kariéry. Vodanal, který byl kreativní a neúnavný v útoku, vystoupil 28 za 2056 minut. Během tohoto prodloužení měl v lize pět gólů a čtyři asistence, což je z hlediska mladých talentů hodnoceno jako velmi nízké a nízké.

Vodanel zapadá do formy mnoha nedávných podpisů MLS, ve kterých je mladým začínajícím hráčem se zkušenostmi s mládežnickým národním týmem, ale s kvalitou, která je pro ligu dobře naplánovaná. Zájem o MLS pro hráče tohoto původu a schopností je dalším znakem rostoucí kvality ligy i respektu, který se mu dostává v zámoří.