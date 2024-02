Pokyny CDC k izolaci koronaviru se mohou brzy změnit: Snímky

Přepnout titulek Patrick Sisson/AP Patrick Sisson/AP

Centra pro kontrolu a prevenci nemocí mohou brzy upustit od pokynů k izolaci pro lidi s COVID-19. O plánované změně byla informována dne Washington Post V úterý to bylo připsáno několika nejmenovaným představitelům CDC.

V současné době jsou lidé s pozitivním testem Doporučuje se zůstat doma Alespoň na pět dní, aby se snížila pravděpodobnost přenosu koronaviru na ostatní. Úředníci, jejichž jména nebyla uvedena, řekli… pošta Agentura lidem poradí, aby se místo toho spoléhali na příznaky. Pokud člověk nemá horečku a jeho příznaky jsou mírné nebo se zlepšují, může stále chodit do školy nebo do práce. Tyto změny by mohly přijít již v dubnu.

CDC zatím tuto zprávu nepotvrdilo. V e-mailu mluvčí agentury napsal, že CDC „nemá v tuto chvíli žádné aktualizace pokynů ohledně koronaviru, které by bylo možné oznámit. Budeme i nadále činit rozhodnutí na základě nejlepších důkazů a vědy, abychom udrželi komunity zdravé a bezpečné.“

některé země – Kalifornie A Oregon – Podobné pokyny již byly zavedeny.

Pokud k této změně dojde, nemělo by se to vykládat tak, že Covid-19 je méně nakažlivý Jennifer Nuzzoepidemiolog a ředitel Epidemiologického centra na Brown University School of Public Health.

„Věda o Covidu se nezměnila,“ říká Nuzzo. Pokud budete mít pozitivní test na COVID-19, budete pravděpodobně nakažliví alespoň několik dní a riskujete šíření koronaviru na ostatní.

Zvažovaná změna zásad může být odrazem skutečnosti, že jsou přítomny účinky epidemie koronaviru (COVID-19) Méně důležité, než bývalo, alespoň z hlediska veřejného zdraví. Úmrtnost a hospitalizace letos v zimě vzrostly, ale nepřiblížily se úrovni v minulých letech. V realitě, Nemocnice byly většinou v pořádku – Nenechte se ohromit – v této virové sezóně.

Změna pokynů může odrážet skutečnost, že mnoho Američanů se jimi nutně neřídilo. Izolace je „velmi obtížná, vyžaduje hodně práce,“ říká. Dr. Anand Parekh, hlavní lékařský poradce Centra pro politiku obou stran. Byl v devátý den nákazy koronavirem, když mluvil s NPR a prvních pět dní strávil v izolaci doma. Pracoval, jedl a spal sám, aby se vyhnul odhalení členů své rodiny, včetně tří malých dětí.

„Pro mnoho lidí není možné – jak žijí, kde žijí, kolik lidí v domácnosti je, jaké mají zaměstnání – zda ​​mají placenou dovolenou, zda mohou pracovat virtuálně,“ říká.

Kromě toho je testování dražší a hůře dostupné, než tomu bylo dříve, takže lidé nemusí ani vědět, že mají COVID-19, natož podniknout kroky k izolaci, říká Parekh.

I když však mnoho lidí současné pokyny ignoruje, Jessica Malaty RiveraRada federální vlády v oblasti veřejného zdraví by měla vést lidi, nikoli naopak, říká epidemiolog a komunikační konzultant nadace de Beaumont Foundation.

„Je to jako říct, no, lidé ve skutečnosti nenosí bezpečnostní pásy, takže myslím, že můžeme říci, že na bezpečnostních pásech nezáleží,“ říká. „Takový druh maří účel poskytování informací podložených důkazy – to je stále odpovědností veřejného zdraví.“

Odborníci na veřejné zdraví tvrdí, že změna směrnic CDC by mohla znamenat velký rozdíl v politice na pracovišti. Pokud CDC již nedoporučuje zůstat týden doma s COVID-19, pracovníci možná budou muset jít do práce, když jsou stále nemocní. Mohou šířit koronavirus na ostatní.

Ztěžuje to lidem, kteří jsou zvláště ohroženi: jedinci, kteří jsou velmi mladí, starší, imunokompromitovaní nebo mají základní zdravotní potíže.

„To může ve skutečnosti vést ke zvýšenému počtu případů COVID-19 a dlouhodobým infekcím COVID-19 a do určité míry možná onemocnění mezi vysoce rizikovými jednotlivci, a tím k hospitalizacím a úmrtím,“ říká Parekh, i když poznamenává, že důkazy z Kalifornie a Oregon, oba státy přestaly doporučovat a pětidenní izolační období zatím nejsou průkazné.

Pokud bude změna pokynů implementována, říká Nuzzo, CDC bude účinně léčit COVID-19 jako chřipku. Ale ona a další odborníci na zdraví si kladou otázku, zda je to správný model, vzhledem k tomu, že současná situace s chřipkou vede k tolika nemocem a úmrtím.

„Ačkoli pro nás může mít smysl sladit naše zásady tak, aby to nebyl jen koronavirus“ a zabývat se všemi respiračními patogeny, neznamená to, že stále neexistují rizika, která tyto patogeny pro lidi představují, říká Nuzzo. „

Malate Rivera poukazuje na to, že nikdy nebyl dobrý nápad jít do práce nebo školy s aktivní chřipkovou infekcí, ale pro mnoho lidí bylo běžné, že svou oddanost této práci projevili. Poukazuje na to: „Nevážili jsme si pohodlí, izolace a karantény.“

Vzhledem k rizikům pro zranitelné lidi a riziku dlouhodobého Covidu: „Myslím, že lidé zapomínají na skutečnost, že není v pořádku pohybovat se, když jste nakažliví,“ říká. „Nemůžeme se vrátit k ignorování těch, kteří jsou imunokompromitovaní, kteří jsou příliš mladí nebo příliš staří a spoléhají na to, že se ochrání prostřednictvím ochrany komunity.“