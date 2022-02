Jak vidět fotku NASA v den narození? Vysvětleno

Obrázek NASA Talk On My Birthday: Jak vidět fotku NASA v den narození? Odhaleno: V současné době se sociální média staly žhavou platformou, kde se nové trendy rozvíjejí po celém světě a lidé začínají tyto trendy sledovat, nyní se na sociálních sítích šíří nový trend a lidé jej enormně sledují, na nichž uživatelé sociálních sítí využívají vedlejší web NASA. zobrazit prostorový pohled podle data a času narození. Sledujte tento článek až do posledního řádku, abyste tento příběh prozkoumali srozumitelně, zde je vše, co je třeba o tomto trendu vědět, a v následujících částech se čtenáři seznámí s tím, jak se tento trend stal virálním na sociálních sítích. Sledujte další aktualizaci na GetIndiaNews.com

Obrázek Nasa Talk On My Birthday

Pokud jste také milovníkem trendů a sledujete všechny trendy na sociálních sítích, můžete si být vědomi tohoto trendu ve vytváření obrázků pomocí webových stránek NASA. Tento trend začal tipem ve videu TikTok a později byl také přenesen na Twitter v pátek 28. ledna 2022, od té doby vzbuzuje zvědavost a dokonce i emoce. Webová stránka, kterou má na jazyku každý milovník trendů na sociálních sítích, je Astronomický obrázek dne (APOD) a tuto webovou stránku spravuje NASA. Tato webová stránka je online archivním úložištěm denních snímků zachycených s vesmírnou tématikou, na kterých lze vidět snímky černých děr, hvězd, kosmu, galaxií a slunečních soustav.

Jak vidět fotku NASA v den narození?

Webové stránky APOD jsou archivem vesmírných snímků, které byly pořízeny po roce 1995, což znamená, že pouze generace Z (polovina 90. let 20. století až 2010) může spojovat tyto snímky s daty jejich narození, sociální média se těmito snímky zabývají, protože uživatelé po zhlédnutí začínají být emocionální. tento obrázek ale mnoho uživatelů také vtipkovalo, že satelit zachytil i okamžik doručení. Níže uvedená část je napsána postupem, jak může kdokoli najít obrázek podle svého data narození.

Prvním krokem k nalezení fotografie vašich narozenin je navštívit webovou stránku NASA Hubble, a když web otevřete, uvidíte dlouhý seznam souborů, kde najdete datum, které chcete prozkoumat, posouváním stránky dolů a kliknutím na odkaz, jak si přejete, když kliknete na odkaz, webová stránka vám vykreslí fotografii dne, který jste si vybrali. Zůstaňte naladěni na další podrobnosti na této stránce a přečtěte si další světové novinky na jednom místě.