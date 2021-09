Gulshan Grover a Sharad Kapoor hrají v indo-polském filmu No Means No

Režisér Vikash Verma oznámil, že nadcházející romantické drama No Means No se letos dostane na velké obrazovky na Diwali. Vikash potvrdil uvedení filmu v kinech „Rozsviťme divadla na Diwali milostným příběhem“ neznamená ne. Film představuje debut režiséra Vikash Verma.

Vikash je nadcházející bollywoodské romantické drama v hlavní roli s Dhruv Varmou v hlavní roli. Kromě nich se ve stěžejních rolích filmu objeví Gulshan Grover, Sharad Kapoor, Deep Raj Rana a polští herci jako Anna Gozik, Natalia Bach, Sylvia Cheek, Pavel Cheek, Nazia Hassan, Anna Ador, Jersey Handslik a Kat Christian . Film. Scénář k tomuto filmu také provedl Vikash Verma.

Řekl, že se doufá, že do 5. listopadu chaos Corony v zemi skončí a divadla se budou moci otevřít plnou silou. Věří, že i dnes více lidí dává přednost sledování filmů v kinech než OTT. Vydat film na OTT tedy nemá smysl. Vikash Verma řekl, že tento film není založen na tématu zimních olympijských her, ale spíše na milostném příběhu. Dospívající hrdina filmu je skateboardista, který na turnaj cestuje do Polska. Vysvětluje, že chlapec se ve filmu zamiluje do dívky a film je založen na událostech, které se staly dál. Vikash říká, že tento film byl natočen v Polsku. VFX se v tomto nepoužívá. Celý herecký a produkční tým si dal hodně tvrdé práce. Víme jen, jak lidé stříleli na -31 stupňů.

Prozradíme vám, že se jedná o film podle indo-polského milostného příběhu. Film má hudbu od slavného zpěváka Hariharan a texty Shreya Ghoshal. Kromě toho budete moci vidět také choreografii Chamaka Davara. Silný obsah tohoto filmu na toto téma přitahuje pozornost všech.

Pokud jde o název filmu No Means No, Vikash Verma říká, že je to slovo související se ženami. Až dosud se ženám říkalo „Abla“, ale nyní ženy nejsou. To je také určitá zpráva ve filmu. Při výběru nového hrdiny Dhruva Verma říká, že je to milostný příběh pro teenagery.

Tento film bude velmi populární mezi 15-35 lety. Tento film byl vyroben pouze po průzkumu prostřednictvím sociálních a jiných médií, s ohledem na mládež, protože pokud vidíte, film jako Titanic mohl být natočen na lodi, ale ústředním bodem byl milostný příběh. Ve filmu hrají Sanjay Dutt a Preity Zinta.