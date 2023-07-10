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Seznam děkana státní univerzity v Ohiu | Zprávy, sport, práce

Čvc 10, 2023 0 Comments
Seznam děkana státní univerzity v Ohiu | Zprávy, sport, práce

Columbus – Téměř 21 000 studentů získalo akademické vyznamenání na Ohio State University během jarního semestru.

Mezi domácí studenty patří:

Koalice: Emma Monet Atwill, Eric Joseph Dunn, Kylie Nicole Ferrall, Corey Allen Matthews, Grant Edward McGinn, Cailyn Ray Monette, Emile Don Richmond, Olivia Ann Ryan, Alex Tarter

Beloit: Morgan Loudon

Berlín centrum: Laura Joy Sigworth

Canfield: Sabreen Hakim Ahmed, Claire Catherine O’Dea, Brianna Ann Baker, Ryle Marie Campbell, Bree Carney, Emma Josephine Castronova, Gabby Shaheen, Elle Dawson, Nicole Ann Di Fabio, Andrew Michael DeRosa, Nicolina Ann DiCiocio, Emma Dodig Drahotosky, Joshua Charles Farley, Jacob William Gering, John Gomez, Gregory James Haley, Alina Grace Haverila, John Michael Heno, Jade Alexa Hood, Bayan Yazan Jadallah, Joshua Lance Giuliano, Bobby Kaiser, Makayla Colette Kirsten, Sydney Elizabeth Kincaid, Nick Kreselik, John Kyungjo Larkin, Madeline Carroll McGlone, Khushi Patel, Zac Francis Paul Perkins, Ryan James Pietro, Luke Nathaniel Roman, Nicholas Anthony Sansutera, Lexi Saunders, Morgan Casey Schneider, Brenna Ann Scheubel, Bobby Smallwood, Stephen Anthony Fanchot, Jenna Nicole Vrabel, Sam Warg, Aubrey Rose Weinstein, Megan Marie Williams

Columbiana: Ethan Emerson Clark, Mary Lynn DiPascal, Eric Gee, Alison Paige Kyle, Branden Michael Urmson, Matt Woollett

East Liverpool: Riley McKenna-Brett, Isabelle Ann Brier, Delaney Ray Connor, Ireland Billy Connor, Sydney Faith Cooper, Megan Jane Chick

Východní Palestina: Emily Paige Berger, Kathryn Eleanor Simon

Homeworth: Riley Nicole Millat, Elizabeth Noor Ostdale, Regan Victoria Weepy

Lithonia: Jobe Buffon, Cara Elisi Delodovico, Taran Concetta Phiri

Lisabon: Megan Sidney Kludzinski, Mia Alison Emerling, Julianna Kathryn Logan, Sadie Lyn Potts, Morgan Lyn Urmson

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Negley: Alex Gregory Barnhouse

New Middletown: Brooke Renee Chandler, Ava Nicole Di Maiolo, Chloe Mearsheimer, Lauren Elizabeth Ranelli

Nový Springfield: Ethan Douglas Dunkel

New Waterford: Tessa Brill Stinginga

Severní Lima: Big Elizabeth Brockway, Addie Flowers, Jeffrey Stephen Galida, Macy’s Lucille Mercure, Maya Grace Regole

Salem: Katie Bennett, Caleb Joshua Blake, Justin Allen Cederbloom, Jackson Vincent Corpicello, Anthony Lea Dibaggio, Megan Elizabeth Drake, Ann Elizabeth Driscoll, Emma Rebecca Griffith, Vaughn Adam Heron, Casey Johnson, Jacob John MacLachlan, Jess Francis Bomer, Caitlin Brie Hrají: Schreifler, Zack Tongett, Dannen Frank Wotherrick, Sidney Mae Young, Lukas Fritz Ziegler

Wellsville: Braden Michael Cartwright, Hannah Kelly, Emily Justine McNichol


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