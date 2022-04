Skladatel Eiko Ishibashi se od konference liší písní „Drive My Car“

Eiko Ishibashi je japonská skladatelka a hudebnice nejlépe známá pro svůj chameleonský přístup k žánru a instrumentální schopnosti. Ishibashi používá klavír jako svůj primární styl vyjádření a pracuje na průsečíku jazzu, experimentu a popu. Vydala více než deset alb a její bohatý hudební svět se začlenil do vizuálního pole prostřednictvím instalační práce, divadla a filmu.

Ishibashiho poslední dílo v oceněném japonském dramatu Roadshow řízení mého auta ona má Přitáhlo to širší pozornost, i když ve světle svého úspěchu stále skromné. „Pokud jde o soundtrack, upřímně nemám pocit, že jsem uspěla. Ale pokud se lidem, kteří film viděli, líbil, jsem velmi šťastná,“ říká.

V roce 1981 režíroval český režisér Ivan Baser Jeffa Bridgese v novém thrilleru řezací metodaSoundtrack je Ishibashiho vůbec nejoblíbenější. „[It has] Opravdu pěkný výsledek Jacquese Nietzscheho. Je to hudba, která vás nutí přemýšlet o pozadí a historii příběhu, a můžete si to propojit se svým životem,“ poznamenává. Totéž lze říci o hudbě Ishibashi řízení mého auta.

Film se soustředí na přátelství mezi divadelním režisérem s bouřlivou minulostí a jeho stejně složitým řidičem. Tři hodiny filmu se prolíná několik témat; Pověry, lidská kapacita a osamělost jsou jen některé. Ishibashi vstřebala text svým hluboce filozofickým způsobem: „Myslela jsem, že je to spíš jako dlouhá báseň založená na četných svědectvích o historických tragédiích. Bylo to, jako by slova postav byla duchy, kteří si půjčovali těla, aby promluvili.“

řízení mého auta Má spoustu tichých momentů, které dávají divákovi prostor pro strávení složité nálady, a Ishibashiho soundtrack je použit konzervativně, s velkým efektem. mluvit s rozmanité Začátkem tohoto roku režisér Ryosuke Hamaguchi řekl: „Věc, na kterou jsem se ptal na začátku v Ishibashi, je, že hudba je téměř jako scéna.“ Je to tak a Ishibashi instinktivně věděl, o čem Hamaguchi mluví: „Když mi režisér poprvé řekl svůj požadavek na „hudba je jako scéna“, opravdu jsem to pochopil. Nechtěl jsem, aby hudba řídila způsob, jakým byla slova přijímána. tím, že je uděláte emocionálními.“

Úvodní část filmu téměř postrádá hudbu, zatímco skládačka rodinného dramatu se odvíjí prostřednictvím dlouhých dialogů a tiché fyzické intimity. Skóre neuslyšíme až do pozdní titulkové sekvence, o 30 minut později. Hudba Ishibashi vás smyje, když to přijde, a umožňuje semenům, která Hamaguchi zaseje, vyklíčit a růst, aniž by vás zaplavila emoce.

Ishibashi je známá hudebnice a své projekty si pečlivě vybírá. „V japonském systému je rozpočet na soundtrack velmi nízký a já nemám zájem o produkci soundtracku, protože hudba je pro film,“ vysvětluje. Ale ten film [Drive My Car] Bylo to skvělé, díky [foley artist] Miki Nomura, zvuky aut a lodí byly skvělé. Rozhodl jsem se tedy tentokrát udělat výjimku.“

Originální soundtrack Drive My Car (s dalšími skladbami) od Eiko Ishibashi Originální soundtrack Drive My Car (s dalšími skladbami) od Eiko Ishibashi

Když se jí zeptali, v čem byl Hakim v produkci, ve které hrála, řekla: „Některé písně jsem napsala, když jsem četla scénář, některé písně, když jsem připravovala obrázky, a pak jsem dokončila všechny písně před poslední scénou, kde Misaki řídí v Koreji.“ O nahrávání poslední scény Ishibashi říká, že myšlenka přišla přirozeně: „Měl jsem obavy, protože na publikum moc nemyslím. Ale přišlo mi to tak hladké, když jsem pomyslel na píseň, kterou by publikum mohlo vymyslet – píseň to by propojilo film se skutečným světem.“

„Můj prvotní zájem nebyl ani tak o příběh samotný, ale proč se režisér rozhodl napsat film právě tímto způsobem,“ poznamenala poté, co byla dotázána, zda cítí spojení s postavami nebo příběhem. „Je to tichý film, ale jakmile postavy otevřou ústa, vydají se ze své cesty a mluví o věcech, které si netroufají říct, a je na publiku, zda to přijmou nebo se tomu vyvarují.“

Ishibashiho plodná produkce a plán turné ukazují, jak trvá na skládání hudby. Řekla mi však, že se do toho procesu může ponořit a že její častý asistent, americký hudebník Jim O’Rourke, který hrál soundtrack, by jí mohl připomenout, aby se příliš nevzdálila do posedlosti. „Obvykle se ztrácím v energii a čase, který je potřeba k zaznamenávání mých známek. Jim je v tom velmi objektivní. Takže i když nic neřekne, můžu si myslet: ‚Ach, možná to přeháním.‘ Jim. je také velmi povzbuzující jako někdo, kdo dělá hodně zpěvu a demo práce a filmové hudby.

Foto: Seiji Shibuya / S laskavým svolením Pitch Perfect PR

„Pro mě je to spíš učitel než spolupracovník,“ vysvětluje.

Dalším hudebníkem na soundtracku je bubeník Tatsuhisa Jamamoto, který podle Ishibashi hrál v tomto procesu klíčovou roli. „Chtěl jsem skvělé rytmy bubnů, tak jsem požádal svého dobrého přítele, bubeníka Tatsuhisu Yamamota, který je velmi dobrý řidič, aby zahrál nějaké styly bubnů. Mám své vlastní rytmy, které rád poslouchám, když řídím, takže některé si vybral a napsal odtud nějaké písně“.

„Hudba mi pomáhá soustředit se na řízení,“ poznamená na otázku, zda mezi nimi existuje souvislost. „Myslel jsem si, že nejsem dobrý řidič, protože jsem se snadno ztratil ve svých myšlenkách. Přestěhoval jsem se však na venkov a musel jsem řídit. Po roce hledání hudby, která by mi pomohla soustředit se na řízení, jsem zjistil, že Hudba Autechre mi nejlépe pomohla soustředit se na řízení bez toho, abych myslel na zbytečné věci.“

Ačkoli řízení mého auta Našla si publikum v zahraničí a Ishibashi říká, že to samé se nedá říct o tamním trhu. „Překvapila mě reakce v Japonsku. Slyšel jsem, že publikum roste od doby, co vyhrál Oscara, ale když jsem se na to šel dívat v kině, když to bylo loni poprvé uvedeno, nebylo tam moc lidí. Svět Japonská kinematografie je téměř stejná jako svět televize a zábavy a v upoutávkách jsou písně Unrelated se slavnými zpěváky, takže si myslím, že to nezískalo mnoho diváků, kteří jsou na tento druh filmového světa zvyklí.“

I když získal cenu za nejlepší film všemi třemi hlavními kritiky ve Spojených státechIshibashi vysvětluje, že ani v Japonsku nenašel stejné kritické přijetí a popsal jej jako „film, kterému se milovníci japonského filmu vyhýbají. Lidé v japonské subkultuře snadno nenávidí filmy, které jsou točeny s takovou péčí a poctivostí a pro které vysloužili si slušné množství uznání. Berou to, jako by to byl studentský film s vyznamenáním. Myslím, že je to hlavně kvůli dětské žárlivosti.“

Foto: Seiji Shibuya / S laskavým svolením Pitch Perfect PR

Na začátku tohoto dílu Ishibashi poznamenal, že neměli pocit, že by se jim tento zvuk povedl. Ishibashi naléhá na příčinu a myslí si: „Možná, myslím, že to souvisí s tím, co tvoří úspěch. Možná to nepovažuji za úspěšné, protože si nemyslím, že práce, kterou jsem udělal, je ještě dokonalá.“

Bez ohledu na sebekritická hodnocení se Ishibashi „v současné době připravuje na koncerty pro singly v Dublinu, Londýně, Bruselu, San Franciscu a New Yorku v květnu a červnu.“ úspěch řízení mého auta Uvidíte hru pro diváky, kteří jsou zároveň fanoušky filmu a na které bezpochyby zapůsobí jeho meandrující něha a okouzlující pointy. Ať už má Echo pocit, že uspěla, nebo ne, každý ví, že uspěla.