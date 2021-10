V Rusku se koná první královská svatba za více než 100 let

MOSKVA 30. září – Bývalé ruské císařské hlavní město se chystá uspořádat svatbu potomka ruské královské rodiny při první takové události po více než století.

Velkovévoda George Michajlovič Romanov v pátek sváže uzel s italskou řečníkem Victorií Romanovnou Petarini v katedrále svatého Izáka v Petrohradě při propracovaném náboženském obřadu, kterého se zúčastní stovky zahraničních hostů.

Poslední ruský car Nicholas II, jeho manželka a pět dětí byli zavražděni revoluční popravčí četou v červenci 1918 ve sklepě kupeckého domu v Jekaterinburgu, městě vzdáleném 900 mil východně od Moskvy.

„Bylo to první místo v Rusku, na které jsme se vrátili,“ řekl čtyřicetiletý George Mikhailovič pro zpravodajský server Fontanka.ru o výběru Petrohradu pro svoji svatbu.

„Je to velmi, velmi blízké rodině.“

George Michajlovič se narodil ve Španělsku ruské velkovévodkyni Marii Vladimirovně – samozvané dědici trůnu Ruské říše – a jejímu manželovi, ruskému velkovévodovi Michailu Pavlovičovi. Většinu svého života žil ve Francii a Španělsku.

Velkovévoda George Mikhailovič Romanov a jeho italská snoubenka Victoria Romanovna Petarini pózují se svým psem v Moskvě v Rusku.

Nadace Ruské říše / Podklady prostřednictvím agentury Reuters George Michajlovič Romanov navštívil Rusko až v roce 1992 poté, co žil ve Francii a Španělsku.

Jeho pradědečkovi velkovévodovi Kirillu Vladimirovičovi se podařilo uprchnout před bolševickým násilím během revoluce v roce 1917 do Finska. On a jeho rodina se později přestěhovali do západní Evropy.

George Michajlovič poprvé navštívil Rusko v roce 1992 a nyní žije v Moskvě, kde pracuje na řadě charitativních projektů.

Devětatřicetiletý Petarini loni konvertoval k ruské pravoslavné víře a přijal jméno Victoria Romanovna.

Ruská královská svatba se uskuteční v katedrále svatého Izáka v Petrohradě.

Romanovská dynastie vládla Rusku 300 let, než v roce 1917 odstoupil Mikuláš II., Čímž Rusko nastavilo na cestu bolševické revoluce, občanské války a 70 let komunistické vlády.

Ruská pravoslavná církev blahořečila Mikuláše II. V roce 2000 poté, co jej sovětské úřady vykreslovaly jako slabého vůdce.