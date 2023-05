Apple Watch vytočí 911 a zachrání život jedné Američance poté, co se zhroutila v hotelovém pokoji

Funkce detekce pádu na Apple Watch začala svým jménem volat záchrannou službu.

Apple Watch se při mnoha příležitostech ukázaly jako zachránce života. Došlo k mnoha incidentům, jak může zachraňovat životy tím, že detekuje abnormality ve zdraví uživatelů pomocí senzorů, které měří srdeční frekvenci, EKG a další. Při jednom takovém nedávném incidentu Apple Watch zachránily život ženě poté, co zkolabovala v hotelovém pokoji z prasklé aorty.

Nedávno uživatelka Redditu sdílela úžasný příběh o tom, jak zařízení zachránilo život její matce. Uživatelka dodala, že její matka byla na služební cestě ve Fort Lauderdale na Floridě, když dočasně pobývala v hotelu, když pocítila bolest na hrudi. Napsala SMS příteli, který byl ve stejném hotelu, aby přišel do jejího pokoje, a krátce poté se „zhroutila na zem hlavou“.

Když přítel ženy přišel do jejího pokoje, našla ji zhroucenou na podlaze a zavolala tísňovou linku 911. Záchranka byla překvapivě už na cestě, než zavolala. Apple Watch mají zapnutou detekci pádu, aby jejím jménem zavolaly tísňové linky.

„Ukázalo se, že moje máma měla prasklou aortu a bylo to tak špatné, že to vyžadovalo šílenou kombinaci okolností, aby se přes to dostala, včetně neuvěřitelně rychlého převozu do nemocnice,“ píše se v příspěvku na Redditu.

Podívejte se na celý příspěvek zde:

Několik dní po operaci vysvětlila, že Apple Watch volaly o pomoc, protože u ní nezaznamenaly žádný pohyb. Dcera ženy vyjádřila svou vděčnost a řekla, že incident z ní nyní udělal „uživatelku Apple na celý život“.

„Někdy vídám podobné příběhy a myslím, že jsou přehnané kvůli propagandě nebo možná jen proto, aby si to vymysleli. To už si samozřejmě nemyslím. Technologie Apple už mě a celou moji rodinu tak silně ovládá, ale tohle…toto bylo něco jiného. Díky tomu jsem celoživotním uživatelem Applu a ukázalo mi to, že technologie jako je tato může skutečně zachránit životy.“

Všichni uživatelé chválí zdravotní vlastnosti hodinek, které pomohly zachránit mnoho životů.

Jeden uživatel napsal: „Vaše máma má takové štěstí. Zkontroloval jsem statistiky a asi 85% lidí, kteří mají prasklou aortu, to nechápe. Jsem rád, že tvoje máma přežila. Apple Watch jsou rozhodně neocenitelný kus technologie. Narodil jsem se s rozštěpem páteře a chodil jsem o holi. Mám tendenci často padat. Apple Watch mi několikrát pomohly tím, že mi nabídly, že zavolám manželce nebo 911. Naštěstí jsem nemusel hovory sledovat. Je to pohodlí, když vím, že to mám na zápěstí, když to potřebuji.

Pokud vaše Apple Watch zjistí, že jste jednu minutu bez pohybu, automaticky zahájí tísňové volání a odešle zprávu o vaší poloze vašim nouzovým kontaktům. Tato funkce je automaticky povolena uživatelům starším 65 let.