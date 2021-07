Více než půl milionu lidí pracuje v české stínové ekonomice – Brno Daily

Nedávná studie Invisible Project („Neviditelní“) zjistila, že více než půl milionu lidí v České republice nedeklaruje svůj příjem a neuvažuje o odchodu do důchodu. Většina z nich pracuje v odvětví gastronomie, maloobchodu, stavebnictví a informačních technologií. Zdroj obrázku: KK / BD / piktogram.

ČESKÁ REPUBLIKA 16. července (BD) – Podle údajů nedávno zveřejněných v rámci projektu Neviditelný (Neviditelní) pracuje ve stínové ekonomice v České republice nejméně 214 000 lidí, ale toto číslo může přesáhnout půl milionu. Nejběžnějšími odvětvími neoprávněného podnikání jsou gastronomie, maloobchod, stavebnictví a informační technologie.

Studie odhalila velikost současné stínové ekonomiky v České republice. Podle odhadů více než půl milionu lidí v České republice nedeklaruje svůj příjem vůbec, nebo pouze deklaruje minimální mzdu a své platy dostává v hotovosti bez placení daní.

Lidé podílející se na stínové ekonomice obvykle nemají tušení o budoucích důsledcích svých činů. I krátkodobá účast ve stínové ekonomice má tendenci mít celoživotní důsledky, jako je omezený přístup ke zdravotní péči a systém sociálního zabezpečení. “Tito lidé mají také malou šanci získat půjčku, například hypotéku, a měli by být spokojeni s minimálním starobním důchodem,” uvedla Alice Rudd z Centra pro ekonomickou analýzu (CETA).

Ve stínové ekonomice pracují dvě hlavní skupiny lidí – ti, kteří nemají jinou alternativu, a ti, kteří se záměrně rozhodli pracovat tímto způsobem. „Osoba, která si je vědoma rizik spojených s účastí v neformální ekonomice, si ji zvolí, pouze když není jiná možnost,“ uvedla Kateřina Brikciová z psychologické poradny Dirivity. “Cítí vysokou míru nejistoty, frustrace, viny nebo selhání. Pro ně stínová ekonomika není nástrojem, ale řešením beznadějné situace. Na druhé straně existují lidé, kteří ve stínové ekonomice pracují záměrně.” Vidí pouze krátkodobé výhody ve formě vyššího příjmu, ale podceňují rizika a dlouhodobé problémy. “

Důsledky volby tohoto typu práce se mohou objevit náhle a nečekaně. Například ti, kteří žijí ve stínové ekonomice, nemají nárok na dávky v nemoci, pokud onemocní nebo jsou zraněni, ani nemají nárok na dávky v nezaměstnanosti, pokud ztratí zaměstnání.

Podle Kryštofa Kruliša ze spotřebitelského fóra byly tyto účinky během pandemie docela viditelné. V některých oblastech výrazně vzrostla nezaměstnanost a lidé, kteří dříve neuváděli svůj příjem, nebyli schopni získat stejná práva a finanční odškodnění jako ti, kteří byli oficiálně zaměstnáni.

V některých případech může být důvodem, proč se někdo najednou ocitne ve stínové ekonomice, zaměstnavatel. Mezi typické rysy stínové ekonomiky patří hotovost v kratších měsíčních obdobích, nepravidelná pracovní doba, žádná smlouva se zaměstnavatelem nebo vyhýbání se třetím stranám, které jsou běžné v odvětví gastronomie, stavebnictví, maloobchodu a informačních technologií.

