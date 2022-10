Při premiéře brankáře Devils skóruje Jakob Vrana proti blízkému příteli Vítkovi Vaněčkovi

Detroit Red Wings se v sobotu střetli s New Jersey Devils. Zápas proti sobě svedl dva mladé týmy z Východní konference.

Ve hře ve hře, také svědky Jakub Franna Vezměte si blízkého přítele Vítík Vanišek – Dva nejlepší přátelé, kteří spolu vyrostli v Capitals Organization a přes léto spolu pracují. Vaneček debutoval v Devils poté, co byl v průběhu sezóny vyměněn za Capitals.

V skóroval na začátku druhého poločasu na VV a překonal krátkou stranu českého brankáře přes rameno.

Gól Vrány byl prvním ze čtyř po sobě jdoucích gólů, které Red Wings vstřelili proti Vaněčkovi ve druhém poločase.

Jděte na vrchol 🧀! pic.twitter.com/HmNS1hf1um Detroit Red Wings 16. října 2022

Vaneček udělal 17 zastávek na celkem 22 ran – což je dobré pro 773 procenta úspěšnosti – a vysloužil si mnoho sarkastických potlesk od fanoušků Devils během hlavního úvodního zápasu týmu. Money Puck říká, že Vaneček držel v noci -3,4 gól, který byl nad očekáváním uložen.

Red Wings by vyhráli 5:2.

Gól a samotný zápas se zdály být něčím, čeho se dva kamarádi děsili – alespoň v minulosti. Vaneček byl s Vranou, když ho Capitals v roce 2021 původně vyměnili za Anthonyho Mantha.

„Byl jsem s [Vrana] Tehdy jsme byli v autě,“ řekl Vaneček krátce po obchodu, „a přišlo to z ničeho nic. To taky nevěděl, [his] Agent o tom nevěděl, jen ho kontaktovali, že byl vyměněn. Musíme se s tím oba smířit a možná si teď proti sobě zahrajeme.“

Pokud jde o hru samotnou, trenér démonů Lindy Rove Řekl Z týmového cíle: „Musíte si zapamatovat některé klíče. Naši brankáři to dokážou uskutečnit. Musí si věřit.“

Během noci fanoušci démonů několikrát křičeli na Raffa, aby povzbudili vedení, aby ho vyloučilo.

„Všichni víme, že to není místo, kde bychom chtěli být, pro člověka,“ řekl Rove. „Ani jeden člověk v šatně nechce přijmout naše místo. Všem je to jedno. Myslím, že jste to viděli při úsilí, které bylo vynaloženo ve druhé třetině. Když se podíváte na některé chyby, které udělali a my ne, turn in, to je asi rozdíl ve hře.“

Devils jsou nyní na začátku sezóny 0-2 a na začátku sezóny překonali 10-4.

Mezitím Phrana a Mantha pokračovaly ve svém poněkud zrcadlovém experimentu v různých outfitech. Oba skórovali ve stejnou noc, kdy Mantha vstřelil svůj druhý letošní gól za Capitals proti Montrealu Canadiens. V minulé sezoně oba hráči vynechali většinu sezony kvůli operaci ramene.