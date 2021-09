Djokovič porazil posledního Američana na US Open a prodloužil nabídku míru | Sportovní

NEW YORK (AP)-Nejprve po dobu půl hodiny a celé sady a poté zvláště přesvědčivého a konkurenceschopného zápasu, rival US Open ve čtvrtém kole Novak Djokovic, Jenson Broxby, mu dal záchvaty a vytvořil světelnou atmosféru na stadionu Arthura Ashe.

Díky tomu Djokovič především a všichni ostatní věděli, že Broxby-20letý majitel divokých karet z Kalifornie, který je na 99. místě a nikdy předtím nebyl v této fázi-patří. A pak není překvapením, že Djokovič ukázal, proč je tím, kým je a jak se mu podařilo po 52 letech projít třemi výhrami na prvním velkém turnaji kalendářního roku v mužském tenise.

Poté, co se Djokovič usadil a rozeslal zprávy fanouškům s řevem a Broxby s některými superhvězdami, se letos zlepšil na 25: 0 ve velkém byznysu, když vyhrál 1-6, 6-3, 6-2, 6-2 v pondělí večer. Pokračoval ve své honbě za opravdovým slamem a rekordním 21. grandslamem a zároveň vyřadil posledního amerického singlistu turnaje.

Je to vůbec poprvé v historii události z 80. let 19. století, kdy se žádný muž ani žena z hostitelské země nedostali do čtvrtfinále.

Jeden klíč k obratu Djokoviče, stejně dobrý návrat jako on: V každém z posledních tří setů se zlomil v zápase předběžné služby pro Broxby.

Možná ovlivněna fyzickou povahou prodloužených výměn, Broxby navštívil trenéra po druhém setu a znovu po třetím. Nicméně pro někoho, kdo nikdy nevkročil na Blue Ash Stadium, asi dvě hodiny před zápasem, kdy měl možnost tam trénovat, Broxby nevypadal, že by byl zahlcen nastavením nebo podmínkami.

„Velmi mladý hráč, velmi talentovaný,“ řekl Djokovič. “Řekl jsem mu na netu, že má před sebou světlou budoucnost.”

Jeho krok a dosah 6’4 “, jeho očekávání, jeho univerzálnost včetně dobře vynuceného čipu zpětného ovládání, budování bodů vpřed a jeho dodržování vzorů, které jeho domácí trenér vytvořil v Sacramentu od svých 7 let, Joe Gilbert – vlevo Všichni Djokovič je na začátku nevyrovnaný chlapec.

“Nebyl to pro mě skvělý začátek. Jenson byl očividně napumpovaný. Měl jasný herní plán. Všechny střely prováděl efektivně,” řekl Djokovič, který se snaží být prvním hráčem od Roda Lavera v roce 1969. vyhrát všechny čtyři z jeho čtyř slamových titulů. Jeden rok: „Byl jsem na zadních nohách a také jsem chtěl překonat mužskou známku ve dvaceti velkých profesích, které sdílí s Rogerem Federerem. a Rafael Nadal. „Četl hru dobře.“

V prvním setu Broxby snadno fauloval Djokovic 11. Broxby vyhrál se 14 body, které trvaly pět a více úderů, Djokovič čtyři body.

Když Djokovič trefil salvu, aby Broxbyho posunul o dva body mimo set, většina diváků v aréně s více než 23 000 diváky-nadšeno, že se po loňském zákazu fanoušků v době pandemie vrátí-zvedla, zatleskala a zaječela.

Když Djokovič nevyužil return, aby mohl svému soupeři připustit, Broxby mávl oběma rukama a slyšel hlasitější podporu.

“Můj elektrikáři. Úžasné. Užil jsem si to. Dali jste oběma hráčům hodně energie,” řekl Djokovič, který už brzy bude poslouchat jeho jásot.

Ve druhé sadě se zlomil, aby zvýšil na 2: 0, praštil do vzduchu a křičel. Za stavu 3: 1 dorazil epický zápas: šest šancí na zlomení míče, dobrá remíza, celkem 24 bodů, rozložených na téměř 20 minut. Djokovič strčil míč do sítě, aby dokončil zápas a zvýšil na 3: 2, což přimělo Broxbyho skočit, skočit, větrným mlýnem na paži a křičet: „Pojďme!“

A pak se Djokovič seskupil tak rychle, jak jen mohl. Broxby lapal po dechu, Djokovič se zlomil a hned byl výsledek jasný.

„Hybnost se změnila,“ řekl 34letý Djokovič ze Srbska.

Poté se setká s číslem 6 Matteo Berrettini z Itálie v odvetném zápase finále Wimbledonu,

Další mužská čtvrtfinálová utkání: Němec Alexander Zverev č. 4 proti Jihoafričanovi Lloydovi Harrisovi, Kanadský č. 12 Felix Auger-Aliassime versus 18letý Španěl Carlos Alcaraz a č. 2 Daniel Medefeev. Ruska proti kvalifikantovi Botic van de Zandschulpovi z Nizozemska.

Čtvrtfinálové zápasy žen: č. 2 Aryna Sabalenka z Běloruska vs č. 8 Barbora Krejsikova z České republiky, č. 5 Elena Svitolina z Ukrajiny vs. 19letá Kanaďanka Leila Fernandez, č. 11 Belinda Bencicová ze Švýcarska vs. 18letá Emma Radokano z Británie a 4. nasazená Karolina Plíšková z České republiky proti šampionce z roku 2019 Biance Andreescuové z Kanady nebo 17. nasazené Marii Sakkari z Řecka.

Broxbyho odchod-samozřejmě není žádná ostuda prohrát s Djokovičem-přišel po výjezdu ze čtvrtého kola dříve v pondělí 22. nasazený Riley Opelka z mužské remízy 6-7 (6), 6-4, 6-1, Ztráta 6: 3 s Harrisem a nenasazená Shelby Rogers z remízy žen se ztrátou 6-2, 6-1 s Radocanem.

Rogers ve třetím kole naštvala dvojnásobnou šampionku titulu Ash Party, ale nedokázala v pondělí vyrobit stejný tenisový výkon, jak nazvala „velmi trapným“ výkonem.

Oblouk začal s 43 Američany v bakalářských oborech.

“Máme tam obrovskou skupinu kluků,” řekla Opelka. „Prostě na světě nemáme nadřízené.“

———

Více pokrytí AP tenisem: https://apnews.com/hub/tennis A https://twitter.com/AP-sportovní