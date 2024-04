Izrael bombardoval íránský konzulát v syrském hlavním městě Damašku: Co víme | Konfliktní zprávy

Írán slíbil odpovědět poté, co byl jeho konzulát v syrském hlavním městě Damašku zničen při domnělém izraelském raketovém útoku, při kterém zahynulo sedm lidí, včetně vysokého velitele a jeho zástupce.

Íránské revoluční gardy v prohlášení uvedly, že při pondělním útoku byli zabiti brigádní generál Mohammad Reza Zahedi, vysoký velitel jednotek Quds islámských revolučních gard, a jeho zástupce generál Mohammad Hadi Hajriahimi.

Izrael se dlouhodobě zaměřuje na íránská vojenská zařízení v Sýrii a na zařízení jeho zástupců, ale pondělní útok byl poprvé, kdy se zaměřil na samotný komplex velvyslanectví.

Zde je to, co víme:

Co se stalo?

Konzulát sousedící s hlavní budovou velvyslanectví v damašské čtvrti Mezzeh byl v pondělí kolem 17:00 (14:00 GMT) bombardován.

Obrázky z místa činu ukazovaly hromady suti a zkroucené oceli s íránskou vlajkou stále visící na nedalekém stožáru.

Kdo tu byl?

V době útoku bylo v budově přítomno několik vojenských poradců spojených s Íránskými revolučními gardami a sedm z nich bylo zabito, uvádí prohlášení Íránských revolučních gard.

V prohlášení se uvádí, že mezi zabitými byli Zahedi a Al-Hajriahimi.

Dodala, že Zahedi byl do roku 2016 velitelem sil Quds v Libanonu a Sýrii.

Syrská observatoř pro lidská práva se sídlem ve Spojeném království uvedla, že bylo zabito až 11 lidí, včetně osmi Íránců, dvou Syřanů a jednoho Libanonce, všichni byli bojovníci.

Jak reagoval Írán?

Íránský velvyslanec v Sýrii Hossein Akbari, který nebyl při útoku zraněn, řekl, že reakce Teheránu bude „rozhodující“.

Íránský ministr zahraničí Hossein Amir Abdollahian označil útok za „porušení všech mezinárodních závazků a smluv“ a obvinil Izrael.

Mluvčí íránského ministerstva zahraničí Násir al-Kananí v samostatném prohlášení uvedl, že Írán si „vyhrazuje právo reagovat a rozhodne o typu reakce a potrestá agresora“.

Íránská mise při OSN uvedla, že úder byl „zjevným porušením Charty OSN, mezinárodního práva a základního principu nedotknutelnosti diplomatických a konzulárních budov“.

Íránská mise uvedla, že útok byl „hlavní hrozbou pro regionální mír a bezpečnost“, vyzvala Radu bezpečnosti OSN, aby útok odsoudila, a uvedla, že Teherán si vyhrazuje právo „přijmout rozhodnou reakci“.

Demonstranti vyšli do ulic Teheránu, aby odsoudili Izrael za útok.

Jak reagovali ostatní?

Sýrie uvedla, že při náletu byli zabiti „nevinní“.

Syrský ministr zahraničí Faisal al-Miqdad, který navštívil místo útoku v doprovodu syrského ministra vnitra, řekl: „Důrazně odsuzujeme tento brutální teroristický útok, který se zaměřoval na budovu íránského konzulátu v Damašku a vedl k smrti řady nevinní lidé.“

K odsouzení se připojilo i Rusko, spojenec syrského prezidenta Bašára Asada.

Ruské ministerstvo zahraničí v prohlášení uvedlo: „Důrazně odsuzujeme tento nepřijatelný útok na íránskou konzulární misi v Sýrii.“

Íránem podporovaná libanonská skupina Hizballáh varovala, že Izrael zaplatí cenu za útok.

Hizballáh od říjnového vypuknutí války v Gaze téměř denně střílel přes hranice s Izraelem na podporu svého spojence Hamásu.

Hizballáh v úterním prohlášení uvedl: „Je jisté, že tento zločin neprojde, aniž by nepřítel dostal trest a pomstu.“ Dodala, že Zahedi byl „jedním z prvních, kteří podporovali, obětovali se a vytrvali mnoho let, aby rozvíjeli a posouvali práci odporu“. [Hezbollah] V Libanonu“.

Útok odsoudily také islámské země včetně Iráku, Jordánska, Ománu, Pákistánu, Kataru, Saúdské Arábie a Spojených arabských emirátů.

Ve Spojených státech mluvčí ministerstva zahraničí Matthew Miller novinářům řekl, že Washington zůstává „znepokojen čímkoli, co by vedlo k eskalaci nebo způsobilo nárůst konfliktu v regionu“.

Na dotaz ohledně útoku řekl mluvčí izraelské armády novinářům: „Nekomentujeme zprávy v zahraničních médiích.“

List The New York Times citoval čtyři nejmenované izraelské představitele, kteří uznali odpovědnost Izraele za útok.

Jaké to může mít následky?

Zdá se, že útok naznačuje eskalaci Izraele v míření na vojenské činitele z Íránu, který poskytuje peníze a zbraně militantním skupinám bojujícím proti Izraeli v Gaze a podél jeho hranic s Libanonem.

Ale zdá se, že analytici se dělí o to, zda toto opatření povede k regionální válce.

John Alterman z Centra pro strategická a mezinárodní studia ve Washingtonu, D.C., řekl, že Izrael může stávku vnímat jako odstrašující prostředek.

Řekl: „Izraelci jsou přesvědčeni, že pokud se budou snažit ustoupit, hrozba poroste a nezmenší.“ „Jsou přesvědčeni, že pokud budou něco takového dělat pravidelně, jejich odpůrci budou odrazeni,“ dodal.

Stephen Cook, analytik Rady pro zahraniční vztahy ve Washingtonu, však uvedl, že existuje riziko eskalace.

Dodal: „Íránské revoluční gardy by mohly zmírnit omezení na proxy v Iráku a Sýrii, čímž by americké síly znovu ohrozily. „Íránci by také mohli nařídit Hizballáhu, aby eskaloval své útoky na Izrael, které jsou stále odvážnější a početnější.“

Hlavní mluvčí izraelské armády Daniel Hajari řekl, že útok dronu na námořní základnu v jižním Izraeli později v pondělí byl „v režii Íránu“ a nevyžádal si oběti.

V úterý brzy izraelská armáda uvedla, že typ zbraně vypálené ze Sýrie směrem k Izraeli byl zničen před dosažením zamýšleného cíle.

Ali Fayez, ředitel íránského projektu International Crisis Group, souhlasí s tím, že riziko rozšíření konfliktu existuje, ale pro Izrael to nemusí být zásadní obavy.

„[This] „Dostává to Izrael do situace oboustranně výhodné, protože Izrael ví, že Írán nechce být zatažen do regionální války, takže pokud eskaluje své útoky proti íránským aktivům a personálu v Sýrii, bude to pravděpodobně bez nákladů, a pokud Írán reaguje a odveta se stává oprávněnou záminkou pro rozšíření války.