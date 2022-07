Klimatičtí demonstranti ve Spojeném království se přilepili k 500 let staré desce: NPR

Přepínač titulků Christian Bos/Pictures přes Getty Images Christian Bos/Pictures přes Getty Images

S trochou lepidla a spreje protestující podnikli akci na výstavě v Královské akademii umění v Londýně, aby požadovali větší vládní opatření proti změně klimatu.

Skupina nejméně pěti aktivistů ze skupiny Just Stop Oil nastříkala pod obraz nápis „No New Oil“. Kopie Leonardovy poslední večeře Přilepili si ruce k rámu uměleckého díla. Obraz zobrazuje scénu z Bible, kdy Ježíš držel svou poslední večeři se svými dvanácti apoštoly a řekl jim, že jeden z nich ho zradí. 500 let stará kopie mistrovského díla Leonarda da Vinciho byla připsána da Vinciho žákovi Giampetrinovi a možná na ní pracoval i malíř Giovanni Antonio Boltravio.

Demonstranti, kteří se na obraz zaměřili v úterý, požadovali, aby se vláda jejich země zavázala k okamžitému ukončení všech nových licencí na těžbu ropy a zemního plynu ve Spojeném království, podle videa ukazujícího demonstraci. Vyzvali členy uměleckých institucí národa, aby podpořili „mírový občanský odpor“. Just Stop Oil uvedl v prohlášení.

Je to nejnovější akce ze série dalších kroků britské skupiny. Nedávno se k němu připojili aktivisté ze stejné organizace malování v Glasgowke mě Obraz Vincenta van Gogha V Londýně malování V Manchesterské umělecké galeriia další V Národní galerii v Londýně.

Minulý víkend bylo zatčeno šest dalších aktivistů ze stejné skupiny po protestu na závodním okruhu formule 1 v Silverstone v Anglii, Podle BBC.

Skupina tvrdí, že použila takové veřejné demonstrace k protestu, aby vyvíjela tlak na světové vůdce, aby dodrželi sliby o snížení emisí skleníkových plynů s cílem omezit globální oteplování.

Světoví lídři se dohodli, že do roku 2100 omezí nárůst globální teploty na 1,5 °C (2,7 °F). Vědci říkají Nejkatastrofičtějším dopadům globálního oteplování by bylo možné zabránit, pokud by uspěly, ale svět není na cestě k dosažení tohoto cíle.

„Nemáme čas říkat, že jsme lež. Lucy Porter, 47, bývalá učitelka základní školy z Leedsu, která se zúčastnila demonstrace, uvedla v prohlášení Just Stop Oil. „Do té doby bude zmatek pokračovat, dokud mladí lidé nebudou vědět, že pro ně děláme vše, co můžeme. Pro mě není nic lepšího.“

Královská akademie umění okamžitě neodpověděla na žádost NPR o komentář. Není jasné, zda obraz utrpěl v důsledku demonstrace nějaké poškození.