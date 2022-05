NYC může znovu povolit kontroly masek a vakcín

Děti jsou vidět, jak jdou do školy, v první den zrušení mandátu ministerstva školství pro školní halové masky 12. třídy v Brooklynu, New York City, New York, USA 7. března 2022.

New York City by mohlo znovu povolit roušky a doklady o stavu očkování, aby mohly chodit do restaurací, barů a dalších míst, pokud počet hospitalizací Covid stoupne na alarmující úroveň, podle městského nejvyššího zdravotnického úředníka.

Město počátkem tohoto týdne zvýšilo úroveň výstrahy Covid z nízké na střední, protože počet infekcí přesáhl 200 na 100 000 lidí, způsobený nejnakažlivější variantou omikronu BA.2. Zdravotníci prozatím žádají obyvatele, aby dbali zvýšené opatrnosti a dobrovolně maskovali masky uvnitř budov a prováděli projekce před a po shromážděních.

Komisař pro zdraví Ashwin Vasan však řekl, že New York může obnovit povinné ukrývání a kontroly vakcín, pokud město zvýší úroveň pohotovosti Covid na vysokou úroveň.

„Je zřejmé, že pokud se přesuneme do vysoce rizikového a velmi obezřetného prostředí, budeme vážně uvažovat o obnovení těchto mandátů,“ řekl Vasan v úterý CNBC.

New York City výstražný systém Na základě nového úrovně společnosti covid Navrženo Centrem pro kontrolu a prevenci nemocí, které vydává bezpečnostní protokoly založené na počtu hospitalizací a úrovni infekce na hlavu. Město přejde do nejvyšší pohotovosti, pokud počet přijatých pacientů vzroste na 10 na 100 000 lidí nebo pokud lůžka pacientů dosáhnou 10 % v sedmidenním průměru.

Počet hospitalizací a obsazenost lůžek jsou na vzestupu; Asi sedm ze 100 000 lidí bylo hospitalizováno s Covidem v New Yorku k 31. dubnu a asi 3 % nemocničních lůžek byla k tomuto datu obsazena.

„Budeme potřebovat, aby se tyto úrovně zvýšily na příslušné standardy, abychom mohli přejít do vyšší rizikové kategorie,“ řekl Vasan. „Myslím, že rozhodnutí, která nyní učiníme, budou rozhodující.“

Starosta Eric Adams ukončil povinné kontroly vakcín v restauracích a dalších vnitřních prostorách na začátku března, protože infekce Covidem klesly z vrcholu vlny Omicron. Adams také zvedl masku na studenty ve veřejných školách a mateřských školách až do 12. třídy. Děti do pěti let jsou stále ve škole povinny nosit roušky, ačkoli mandát byl předmětem právní bitvy. Batolata a předškoláci jsou jedinou zbývající věkovou skupinou ve Spojených státech, která ještě nemá nárok na očkování.

Infekce a hospitalizace ve městě zůstávají o více než 90 % nižší než vrchol vlny Omicron na začátku ledna. Vasan řekl, že město přechází z nouzové fáze epidemie do endemické fáze, kdy virus není pro komunitu destruktivní. Řekl však, že město potřebuje zažít dlouhé období nízkého přenosu Covid, než bude moci prohlásit pandemii za ukončenou.

„Mezi koncem vlny Omicron a začátkem současné vlny jsme pravděpodobně měli měsíc relativně nízkého přenosu,“ řekl Vasan. „Chtěl bych vidět dlouhé období nízkého přenosu.“

V newyorském metru, autobusech a železnici jsou stále vyžadovány roušky, a to navzdory rozhodnutí federálního soudu z minulého měsíce, který zrušil mandát Centra pro kontrolu a prevenci nemocí ve veřejné dopravě. Přestože stát New York kontroluje veřejnou dopravu ve městě, Vasan řekl, že město bude tento mandát podporovat, dokud nebude přenos viru Covid nízký nebo žádný.

„Strávit dlouhé časové úseky pod zemí bez větrání, v autobuse s omezenou ventilací nebo v letadle – to představuje vysoce rizikové úsilí pro vysoce nakažlivý vzdušný virus,“ řekl Vasan.

Není jasné, kdy může město vstoupit do udržitelného období nízkého přenosu. Mnoho epidemiologů očekává prudký nárůst infekcí na podzim, protože chladné počasí nutí lidi trávit více času uvnitř. Vasan řekl, že New York City má vysokou zeď imunity vůči Covidu, přičemž téměř 80 % populace je plně proočkovaných, ale tato ochrana bude časem slábnout a vždy se může objevit obtížnější varianta imunity.

„Nevíme, co ten pád udělá,“ řekl komisař pro zdravotnictví, i když neočekává zvýšení hladiny omikronů. „Byl bych velmi překvapen, kdybychom znovu viděli něco jako omicron,“ řekl.

Nicméně Vasan řekl, že město se nemusí připravovat na možnost nárůstu počtu vojáků v budoucnu. Vyzval Kongres, aby schválil další finanční prostředky pro Covid s tím, že město počítá s federální podporou pro další vakcíny a rozšířený přístup k antivirové léčbě, jako je Paxlovid od společnosti Pfizer.

„Teď není čas začít od toho ustupovat,“ řekl Vasan. Samozřejmě, epidemie ještě neskončila.“