Co se tento týden povedlo: Dobrá zpráva, kterou byste měli vědět

Vilnius je korunován „zeleným hlavním městem“ Evropy

Litevské město Vilnius (na obrázku) bylo jmenováno novým evropským zeleným hlavním městem pro rok 2025.

Evropská komise zahájila udělování ceny v roce 2010 s cílem povzbudit města, aby se stala čistší a zelenější.

Vilnius byl oceněn na ceremonii v estonském Tallinnu – město je současným držitelem titulu – za své úsilí o snížení emisí, zlepšení biologické rozmanitosti a čistého vzduchu a vody. Na porotu udělalo dojem i to, že ve Vilniusu byla použita aplikace, která obyvatelům dala slovo při plánování města.

European Green Leaf Awards získaly Viladecans ve Španělsku a Treviso v Itálii za své jedinečné přístupy k „zapojení komunit do zeleného přechodu“.

Virginius Sinkevicius, evropský komisař pro životní prostředí, oceány a rybolov, uznal, že ceny přicházejí v patách léta plného zničujícího extrémního počasí.

„Města se budou muset přizpůsobit nepředvídatelnému počasí a také výrazně snížit emise,“ řekl. „Řešením musí být zelenější města – města s menším znečištěním a více zaměřená na blaho občanů. A to je přesně to, co dnešní vítězové dělají.“

Pokud jde o zelenější města, úřady ve Stockholmu tento týden oznámily, že benzinová a naftová auta budou od roku 2025 zakázána vjezdu do centra ve snaze snížit znečištění a hluk.

Foto: Dan Marian Stefan Dorogi