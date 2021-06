Izraelský premiér konzultuje s politickým poradcem v Atlantě

Když se AJT setkala s Georgem Birnbaumem, aby hovořili o tom, že se jeho klient Naftali Bennett stal izraelským předsedou vlády, byl v pohybu mezinárodní politický poradce se sídlem v Atlantě.

V neděli v Atlantě a v pondělí brzy ráno v Dubaji bylo pozdě, když Birnbaum cestoval na schůzku se zimbabwským prezidentem. „Jsem unavený a víte, že to byl dlouhý den,“ řekl, ale takový je život 51letého mezinárodního politického konzultanta.

O několik hodin dříve izraelský parlament nejužší marží potvrdil sestavení nové vlády vedené Bennettem, kterého Birnbaum znal 15 let a s nímž pracoval dva roky. Hlasování ve 120místném Knessetu získalo 60 hlasů, 59 bylo proti a jeden se zdržel hlasování.

Politický poradce George Birnbaum s bývalým předsedou vlády Benjaminem Netanjahuem.

Mezi dubnem 2019 a březnem šli Izraelci k volebním urnám čtyřikrát, přičemž žádná strana nebyla schopna sestavit vládu s většinou křesel ve 120členném parlamentu. Tato slepá ulička vedla ke koalici vytvořené často protichůdnými politickými stranami a filozofiemi (poprvé byla zahrnuta arabská strana), které byly sjednoceny v jejich touze svrhnout Benjamina Netanjahua, nejdéle působícího izraelského předsedu vlády. “Toto je nejrozmanitější aliance, se kterou můžete přijít. Definuje rozmanitost tím, že definuje kohokoli,” řekla Birnbaum.

Bennett, vůdce pravicové strany Yamina, má být předsedou vlády do srpna 2023. Poté si na dva roky vyměňuje pozice s Yairem Lapidem, vůdcem centristické strany Yesh Atid. Mezitím bude Lapid sloužit jako předseda vlády a alternativní ministr zahraničí.

Vzhledem k někdy nestálé povaze izraelské politiky je otázkou, zda aliance může přežít. Může, pokud je v nejlepším zájmu všech, zůstat spolu, “řekla Birnbaum. “Pokud mají dobrý začátek. Nemyslím si, že by chtěli předčasné volby. Opravdu se pokusí spolupracovat.” Jsou-li vztahy uvnitř koalice napjaté, stačí, když Netanjahua, který nyní vede opozici, považují za „připomínku důvodu sblížení“.

Birnbaum popsal Bennetta jako „velmi zakořeněného“, syna „mocných sionistů“, kteří emigrovali z Ameriky do Izraele. Během kampaně se „všechno zastavilo“, když zavolala Bennettova matka, řekla Birnbaumová. Je to dobrý židovský chlapec. Je velmi oddaný Izraeli, velmi oddaný židovskému národu. “

Izraelský předseda vlády Naftali Bennett s politickým poradcem Georgem Birnbaumem.

Bennett nyní ve své nové roli čelí jedinečným výzvám. “Váha typu vedení, každodenních rozhodnutí, rozhodnutí o životě a smrti, mění člověka. Váš myšlenkový proces je jiný. Neznamená to, že se člověk mění,” ale “váha pozice předsedy vlády Izrael je velmi těžký, “řekl Birnbaum.

Bennett „má velkou botu“ se židovskou komunitou v Americe, kde „Bibi Netanjahu je v aréně od počátku 90. let,“ uvedla Birnbaumová. „Byl v hlavním městě, známé množství, známá postava.“ Konzultant se však domnívá, že jeho klient, který pracoval v high-tech sektoru v USA, „bude velmi dobře komunikovat s americkou židovskou komunitou“.

Bennett, nyní 49 let, se stal třináctým izraelským předsedou vlády. Před pěti měsíci nastoupil do funkce Joe Biden jako 46. prezident Spojených států. Zdraví vztahů mezi těmito dvěma vůdci je důležité ve Washingtonu i v Jeruzalémě. „Bude toho hodně společného s tím, jak na to Bidenova administrativa zareaguje,“ řekla Birnbaum. “Bidenova administrativa by měla přijmout tuto alianci, aby ji podpořila,” ale “netlačit na tuto alianci příliš brzy v otázkách, které by mohly způsobit její rozpad.”

Birnbaum uvedl, že o Íránu by mohlo být obtížné diskutovat. Izrael zůstává pevně ve svém nesouhlasu s nadnárodní dohodou o jaderných zbraních, kterou Trump stáhl ze Spojených států, ale zdá se, že Bidenova vláda má zájem se k ní připojit. “V tomto okamžiku to tak bude, jak to vždy bylo,” řekla Birnbaum. Izrael vždy udělá, co musí. Jsou to ti, kteří denně čelí existenčnímu nebezpečí. “

Pokud jde o pozici nové vlády vůči Palestincům, Birnbaum uvedl: “Mnoho bude záležet na samotných Palestincích. Sami jsou rozděleni mezi Hamas v Gaze a Fatah na Západním břehu. Bude zajímavé sledovat, jak tato aliance založí a jak ministr zahraničí Lapid a předseda vlády Bennett jednají s oběma stranami. “.

Kromě toho Birnbaum očekává, že priority budou místní – náklady na bydlení a vzdělání, rozdíly v příjmech v izraelské společnosti, pozemková reforma – „sociální a ekonomické problémy, na které se mohou zaměřit a pokusit se najít společnou řeč a dosáhnout brzy.“

Birnbaum poznamenal, že mezníkový úspěch Netanjahua mohl mít na výsledky voleb nezamýšlený dopad. “Ze strategického hlediska byly Abrahamovy dohody pro Netanjahua pozoruhodným úspěchem,” řekl Birnbaum. Dohody sponzorované Spojenými státy vedly k normalizaci vztahů mezi Izraelem, Spojenými arabskými emiráty a Bahrajnem.

„Změna paradigmatu mezi Izraelem a státy Perského zálivu je obrovská,“ uvedl Birnbaum v souvislosti s velkým počtem Izraelců při jeho letu do Dubaje. Očekává se, že nová vláda bude „tvrdě pracovat na posílení“ dohod a bude usilovat o další země ochotné normalizovat vztahy.

Birnbaum dodal, že dohody mohly změnit volební rovnici, ve které „bezpečnost vždy překonává ekonomiku, někdy trochu, někdy hodně, ale vždy překonává“. Vysvětlil, že lepší pocit regionální bezpečnosti mohl vést k většímu zaměření na ekonomické a sociální problémy a k větší ochotě Izraelců uvažovat o jiném vedení než Netanjahuovi.

Přes svou roli v Bennettových úspěších Birnbaum řekl: „Je to velmi zvláštní, protože jsem strávil 25 let prací v Izraeli a zahájil svou kariéru u Netanjahua“ jako vedoucího štábu. „Je to trochu hořkosladké,“ řekla Birnbaum.

Politický konzultant se narodil v Los Angeles, ale ve věku čtyř let se s rodinou přestěhoval do Atlanty, kde navštěvoval hebrejskou akademii Greenfield a školu Yeshiva Atlanta School, poté pokračoval na univerzitě na Florida Institute of Technology. Po přestěhování do Washingtonu se Birnbaum setkal a stal se jedním z jeho subjektů, Arthurem Finkelsteinem, díky čemuž pracoval jako poradce pro politicky konzervativní klienty ve Spojených státech, Izraeli, České republice, na Ukrajině a dalších stanicích.

Jeho putovní kariéra dala Birnbaumovi do pasu desítky známek. Přes své zdánlivě neustálé cesty Birnbaum řekl, že se do Atlanty vrací „doslova každé dva týdny“, aby viděl své děti, a snaží se vzít si dva týdny z každých šesti nebo sedmi dnů na návrat, stejně jako navštívit svou matku, sestru a další rodinu.

Jinak řekl: „Žiji v letadle.“