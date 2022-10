Jak se dívat na nový středověký film Michaela Cainea

Michael Caine je zpět na velkém plátně, hraje v historickém akčním filmu Medieval, a my máme podrobnosti o tom, jak, kdy a kde ho můžete sledovat.

Michael Caine se možná blíží k 90. ​​narozeninám, ale legenda obrazovky nevykazuje žádné známky zpomalení.

Bývaly doby, kdy se zdálo, že Kane bude hrát pouze ve filmech Christophera Nolana, ale 89letý muž se nedávno objevil ve filmech King of Thieves, Come Away, Twist a Best Sellers.

Caine má nyní v kinech nový film inspirovaný skutečným příběhem jednoho z největších válečníků historie…

Co je to středověk?

Středověký příběh se točí kolem české ikony a vojevůdce Jana Szcka z 15. století, který porazil vojska Řádu německých rytířů a Svaté říše římské.

Ben Foster (Hell or High Water, 3.10 to Yuma) hraje Jana Žižku, zatímco herci hrají Matthew Goode (The Imitation Game, Watchmen), Sophie Lowe (Blow the Man Down) a Til Schweiger (Inglourious Basterds). Mezitím Michael Caine hraje císařského poradce jménem Lord Boerish.

Peter Jackel, herec, který se objevil ve filmech jako xXx a AVP: Alien vs Predator, píše a režíruje – z příběhu Marka Dobbse – a popisuje film jako…

„Jan Žižka je příběh o zrození vojevůdce a myslím, že lidé budou překvapeni, jak je ztvárněn. Příběh se odehrává v roce 1402 za Zychkova mládí před husitskými válkami. Má vše, co člověk potřebuje vědět o tom časovém období k pochopení. Film obsahuje také spoustu bojů, ale především velmi silný příběh, který vás vezme na cestu až do konce.“

Jak se dívat na středověk

Na americká a kanadská středověká plátna se dostala v září.

Pokud jste ve Velké Británii, Medieval vychází do kin, digitálně a na přání 28. října.

