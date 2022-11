Call of Duty: Warzone 2.0 je pod kontrolou

Dva roky po pádu původního Call of Duty: Warzone do arény battle royale dorazilo pokračování hry, Warzone 2.0, s novou mapou a několika lákavými novými herními režimy. Nebo by to přinejmenším přineslo tyto věci, kdyby mi problémy se sítí a serverem nebránily v hraní jedné plné, čisté hry od jejího středečního spuštění. Mohly by to být jen typické problémy s oknem vydání a já odložím svou úplnou recenzi na záznam, dokud se věci neuklidní a zahrají si další, ale každý, kdo se chce o víkendu ponořit, by na to měl být připraven. Hrbolaté přistání.

Warzone 2.0 zůstává ve svém středu battle royale, přináší zpět spoustu mechanik a základních funkcí první hry a zároveň zavádí několik vlastních vylepšení, jako například dva nebo tři menší kruhy, které se nakonec sbíhají do jednoho. Není to však tak známé, protože nová mapa farmy pěkně zahrnuje některé fáze hry pro více hráčů z Modern Warfare 2 a nový režim DMZ, ve kterém se odehrává, poskytuje vítanou změnu tempa oproti obvyklé trvalé struktuře Warzone.

Ale i když jsou tyto doplňky pro mě zajímavé, na PC jsem mohl hrát jen několik her, jejichž výkon byl takový, jaký bych popsal jako „téměř slušný“ – a i tak jsem narazil na spoustu křupavých miniatur a problémů s latencí, které bránily tomu, aby Warzone 2.0 působil hladce. Jak bylo řečeno, někteří lidé mají méně problémů než jiní, ale moje hra náhodně vyskočila na latenci 999 ms a moje nohy by se na minutu přilepily k zemi, takže jsem se nemohl pohnout, takže bylo téměř nemožné zůstat na místě během soubojů.

Poněkud překvapivě byl DMZ jediný herní režim, který jsem mohl hrát konzistentně bez problémů s odpojením, ale i to mělo během zápasů špičky latence. DMZ je nový sandboxový režim, nepochybně inspirovaný úspěchem her jako Escape from Tarkov, a je opravdu zábavné a osvěžující hrát mezi zápasy Battle Royale. Schopnost odrazit velké skupiny NPC a infiltrovat se svými spoluhráči do pevností a zároveň dávat pozor na potenciální nepřátelské hráče, kteří k nám běží, bylo vzrušující. Drželo mě to ve střehu jiným způsobem než obvyklý režim Battle Royale a nutilo mě to znovu a znovu se vracet na mapu farmy pro další kořist a klíče k odemykání pevností.

Můj kmín se náhodně zvedal a přilepoval mi nohy k podlaze. „

Tato přitažlivost může být zčásti způsobena tím, že samotný režim Battle Royale je v současné době nejvíce frustrující při zkoušení a hraní. Zápasy mají stejný obrovský limit až 150 hráčů celkem v každém režimu: sóla, dua, tria nebo čtyřky. Moje haly se však často nezaplní natolik, aby šly, takže lidé jsou netrpěliví a odejdou dříve, než tak učiní. To znamenalo, že většinu mého času, kdy jsem se snažil hrát battle royale zápas, se stal nekonečnou smyčkou front a přeskupování, abych našel server ke spuštění.

Když mohl Vstupte do zápasu, mohl jsem alespoň získat představu o tom, jak režim hraje. Je to velmi podobné originálu, ale už to byla velmi zábavná battle royale se solidní mechanikou lootování a střelby, která se postupem času zlepšovala. Jedním ze zajímavých nových přírůstků je, že můžete skutečně naverbovat nepřátelské hráče do svého týmu do týmových lobby, pokud kdykoli ztratíte spoluhráče. Je to chytrý způsob, jak dát slabým týmům nebo jednotlivým opozdilcům šanci bojovat a udržet více lidí investovaných do zápasu na delší dobu. Zábavné je také spřátelit se v Battle Royale, což je v tak intenzivním formátu poněkud nečekané. Režim Unhinged Trios vám umožní pozvat až šest lidí, aby byli ve vašem týmu uprostřed zápasu, a dostát popisu „nezavěšený“ v chaosu, který vytvoříte.

Jsem s tím ještě na začátku, ale zatím se Warzone 2.0 jeví jako zábavná evoluce svého předchůdce, kdykoli získám přístup ke slušnému stabilnímu serveru a zahraji si něco blízkého plnému zápasu. Už teď pociťuji tah zejména nového režimu DMZ, ale ještě jsem nebyl schopen hrát tolik, abych viděl, jestli mi ten pocit vydrží. Zažil jsem více problémů s odpojením a latencí než v jakékoli skutečné herní době, přičemž vydání je stále nestabilní směřující do víkendu. Doufejme, že problémy se serverem Warzone 2.0 a desynchronizace budou brzy vyřešeny, abych toho mohl, víte, hrát více, a během příštího týdne nebo dvou se vrátím se svou poslední recenzí.